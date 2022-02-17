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Зеленский придумал "суррогат" вступления в НАТО

Зеленский придумал "суррогат" вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил подписать глобальный договор, касающийся безопасности его страны. В этом должны участвовать Россия и США, считает он, но в целом ожидаемый формат – шире нормандского.

"Нужен глобальный документ. Коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь", – сказал он в интервью РБК-Украина.


Зеленский допустил, что до вступления в Североатлантический альянс его страна могла бы довольствоваться системой юридически обязывающих гарантий, которая теоретически не уступала бы системе, предложенной государствам-членам НАТО.

Как сообщал Ruposters, ранее глава соседней страны пожаловался на страны НАТО, которые выступают против вступления Украины в альянс.

Владимир Зеленский расширение НАТО вступление Украины в НАТО НАТО украинско-российские отношения
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

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