Жена Дмитрия Тарасова заступилась за своего мужа

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко вынуждена защищать своего супруга. Дмитрий завершил карьеру в большом спорте и стал блогером, который то и дело демонстрирует публике будни своей многодетной семьи, а в последнее время все чаще пиарится на успехах бывшей жены — Ольги Бузовой. Недоброжелатели посмеиваются над Тарасовым, а вот супруга Анастасия Костенко старается поддержать избранника во всех его начинаниях. На днях Ольга Бузова публично высмеяла Тарасова за стремление стать блогером, ведь, когда они жили в браке, он был категорически против публичности. «Вообще не слежу за его жизнью, в Instagram он мне не попадается, хотя не блокировала его. Из капитана команды «Локомотив» — в блогеры. Это, конечно, смешно! Но ему же как-то нужно кормить семью и миллион родственников. Блогер — это прекрасная творческая профессия... А недавно мне сказали, что он запел! Он так открещивался от меня, говорил, что наш брак был ошибкой, оскорблял, сливал на меня компромат, чтобы опорочить! А сейчас ходит везде и говорит обо мне. Так ошибка или единственная возможность обеспечить семью? Человек, который говорил, что устал от публичности, выставляет все в соцсети. То есть личное оказалось публичным. Как говорится, охваты сами себя не поднимут!» — язвила 36-летняя телеведущая.Дмитрий Тарасов с женой Костенко же не видит ничего плохого в нынешней деятельности супруга, ведь она сама прилично зарабатывает благодаря странице в Instagram, часто рекламируя вещи для детей и бытовые услуги. «Быть блогером это стыдно?! Конечно, лучше быть потерявшим работу Емелей-дурачком, сидящим на диване и попивающим пивко. Во-первых он (Дмитрий, — прим. ред.) остается футболистом, сменил направление с профессионального футбола на медийный, плюс у него много проектов. Захочет — расскажет. Не думаю, что его мужчин-подписчиков это интересует, ведь они не лезут в кошелек. Во-вторых, быть блогером в душе мечтает каждый, ведь тебя везде приглашают и часто платят за это, ты знакомишься с разными интересными людьми, путешествуешь по миру, получаешь приглашения от владельцев отелей провести отдых именно у них, имеешь доход от любимого дела», — отметила 27-летняя Анастасия Костенко, которая недавно стала мамой в третий раз. Правда, у не все подписчики верят словам Насти. Ведь еще недавно она приходила к своему адвокату Кате Гордон и просила решить вопрос с алиментами дочери Тарасова от первого брака, ссылаясь на то, что муж остался без работы. «Ко мне пришла беременная Костенко, которая сказала: «Катя, Тарасов сейчас не зарабатывает, он не игрок, как прежде. Я фактически вынуждена ежемесячно оплачивать алименты. Не могу позволить себе это делать и переживаю, а как будет дальше. У нас планы, к примеру, уже трое детей. При этом его поливают грязью и не дают общаться с ребенком». Скажу так: для меня в этом есть пыльный момент, но с юридической стороны, с точки зрения Костенко, которая оплачивает алименты за супруга, тоже есть вопрос», — рассказывала Катя в интервью Юлии Меньшовой.