Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жена Дмитрия Тарасова заступилась за своего мужа

Жена Дмитрия Тарасова заступилась за своего мужа
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, Анастасия Костенко вынуждена защищать своего супруга. Дмитрий завершил карьеру в большом спорте и стал блогером, который то и дело демонстрирует публике будни своей многодетной семьи, а в последнее время все чаще пиарится на успехах бывшей жены — Ольги Бузовой. Недоброжелатели посмеиваются над Тарасовым, а вот супруга Анастасия Костенко старается поддержать избранника во всех его начинаниях. На днях Ольга Бузова публично высмеяла Тарасова за стремление стать блогером, ведь, когда они жили в браке, он был категорически против публичности. «Вообще не слежу за его жизнью, в Instagram он мне не попадается, хотя не блокировала его. Из капитана команды «Локомотив» — в блогеры. Это, конечно, смешно! Но ему же как-то нужно кормить семью и миллион родственников. Блогер — это прекрасная творческая профессия... А недавно мне сказали, что он запел! Он так открещивался от меня, говорил, что наш брак был ошибкой, оскорблял, сливал на меня компромат, чтобы опорочить! А сейчас ходит везде и говорит обо мне. Так ошибка или единственная возможность обеспечить семью? Человек, который говорил, что устал от публичности, выставляет все в соцсети. То есть личное оказалось публичным. Как говорится, охваты сами себя не поднимут!» — язвила 36-летняя телеведущая.
Дмитрий Тарасов с женой Костенко же не видит ничего плохого в нынешней деятельности супруга, ведь она сама прилично зарабатывает благодаря странице в Instagram, часто рекламируя вещи для детей и бытовые услуги. «Быть блогером это стыдно?! Конечно, лучше быть потерявшим работу Емелей-дурачком, сидящим на диване и попивающим пивко. Во-первых он (Дмитрий, — прим. ред.) остается футболистом, сменил направление с профессионального футбола на медийный, плюс у него много проектов. Захочет — расскажет. Не думаю, что его мужчин-подписчиков это интересует, ведь они не лезут в кошелек. Во-вторых, быть блогером в душе мечтает каждый, ведь тебя везде приглашают и часто платят за это, ты знакомишься с разными интересными людьми, путешествуешь по миру, получаешь приглашения от владельцев отелей провести отдых именно у них, имеешь доход от любимого дела», — отметила 27-летняя Анастасия Костенко, которая недавно стала мамой в третий раз. Правда, у не все подписчики верят словам Насти. Ведь еще недавно она приходила к своему адвокату Кате Гордон и просила решить вопрос с алиментами дочери Тарасова от первого брака, ссылаясь на то, что муж остался без работы. «Ко мне пришла беременная Костенко, которая сказала: «Катя, Тарасов сейчас не зарабатывает, он не игрок, как прежде. Я фактически вынуждена ежемесячно оплачивать алименты. Не могу позволить себе это делать и переживаю, а как будет дальше. У нас планы, к примеру, уже трое детей. При этом его поливают грязью и не дают общаться с ребенком». Скажу так: для меня в этом есть пыльный момент, но с юридической стороны, с точки зрения Костенко, которая оплачивает алименты за супруга, тоже есть вопрос», — рассказывала Катя в интервью Юлии Меньшовой.     
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Первое приключение в Sea of Thieves стало доступно игрокам
Первое приключение в Sea of Thieves стало доступно игрокам
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали слухи о переносе игры на 2023 год
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали слухи о переносе игры на
Рената Литвинова примерила наряд невесты
Рената Литвинова примерила наряд невесты
Жена Дмитрия Тарасова заступилась за своего мужа
Жена Дмитрия Тарасова заступилась за своего мужа
Московские камеры помогли сократить число краж и угонов в 7 раз с 2015 года
Московские камеры помогли сократить число краж и угонов в 7 раз с
Подводные камни разработки сайта под ключ
Подводные камни разработки сайта под ключ
Игорь Крутой откликнулся на обвинения Понаровской
Игорь Крутой откликнулся на обвинения Понаровской
Саша Савельева призналась, что получила травму
Саша Савельева призналась, что получила травму
Лукашенко готов признать ДНР и ЛНР вместе с Россией
Лукашенко готов признать ДНР и ЛНР вместе с Россией
Для No Man’s Sky запланировано еще много бесплатных обновлений
Для No Man’s Sky запланировано еще много бесплатных обновлений
Microsoft снижает цены на Game Pass и Xbox Live Gold в ряде стран
Microsoft снижает цены на Game Pass и Xbox Live Gold в ряде стран
Правительство России утвердило состав оргкомитета Национальной технологической олимпиады
Правительство России утвердило состав оргкомитета Национальной

Топ на сегодня

Как понять, что коробка передач выходит из строя? Что может стать отправной точкой для начала развития поломки МКПП?
Как понять, что коробка передач выходит из строя? Что может стать
Добро пожаловать в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон!
Добро пожаловать в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон!
Анастасия Решетова отказалась от суперкара за рождение сына для Тимати
Анастасия Решетова отказалась от суперкара за рождение сына для Тимати
Дочь Юлии Высоцкой - последние новости на сегодня 2022: состояние здоровья, прогнозы врачей
Дочь Юлии Высоцкой - последние новости на сегодня 2022: состояние
Любовь Толкалина в свой личный праздник поделилась детским фото
Любовь Толкалина в свой личный праздник поделилась детским фото

Еще по теме

Ольга Бузова в очередной раз публично унизила Дмитрия Тарасова
Жена Дмитрия Тарасова борется с обжорством
Сменившая имя беременная супруга Дмитрия Тарасова попала на видео в элитной клинике
"Это дно": Бузова унизила жену Тарасова