Звезды спорта высказали свою поддержку Камиле Валиевой

Фигуристку Камилу Валиеву затравили, считают именитые спортсмены. 75-летняя Татьяна Тарасова высказалась о прокате 15-летней Камилы Валиевой. Тренер не смогла сдержать эмоций, говоря о неудаче фигуристки. На Олимпийских играх в Пекине россиянки откатали произвольную программу. В финальном сражении за медали лучшей стала Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Серебро досталось Александре Трусовой, она получила 251,73 балла. Камила Валиева стала четвертой, набрав 224,09 балла. Ее выход на лед стал самой большой драмой Олимпиады. Спортсменка допустила несколько ошибок, в том числе падение. Татьяна Тарасова не смогла сдержать эмоций после выступления Камилы. «Камилу жалко, это невозможно. Девочку просто убили, сломали, сволочи. Это настоящая боль всего фигурного катания. Безусловно, рада за Аню, она молодец, чемпионка, феноменальная. Сашка — умница, великолепная девочка», — сказала заслуженный тренер СССР для sport24.ru. Этери Тутберидзе сдержанно отреагировала на выступление ученицы. «После акселя отпустила вообще», — сказала наставница.Камила Валиева Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин уверен, что Камила не выдержала травли на фоне скандала с допинг-пробами. «Это трагедия! То, что они устроили, — это уничтожение ребенка и человека. Такой потерянной я не видел Камилу никогда. Им с этим жить. Поздравляю Щербакову с потрясающим прокатом, Сашу Трусову с фантастическим прокатом! Блистательно. Ждал, что Камила справится, но все волнения наложились на нее. Что хотели, то они и сделали. МОК и ВАДА уничтожили и убрали самую большую звезду фигурного катания. Это до слез», — цитирует Жулина Championat.com. Татьяна Навка также поддержала фигуристок. Драма Камилы тронула ее. «С одной стороны, очень здорово, а с другой — очень грустно. Это чудесный результат, но безумно жалко Камилу Валиеву. Она невероятная девочка! Щербакова и Трусова молодцы. Сегодня они всем всё доказали и взяли все в свои руки. Хочется поздравить наших фигуристок с заслуженной победой. Камиле — прекрасного будущего, через которое она должна пройти», — объяснила олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду. Максим Ковтун признался, что драма Валиевой не позволила ему порадоваться в полной мере за наших спортсменок. «Не могу сейчас даже радоваться за Аню с Сашей, которые сегодня потрясающе откатали. Лично у меня перебивает по эмоциям то, что случилось с Камилой. Не припомню, чтобы когда-то у неё был такой прокат даже близко. Валиеву сломали этими судами — 100 процентов. Сейчас у Камилы выбора нет — надо реабилитировать себя на чемпионате мира и проходить в следующий олимпийский цикл», — добавил серебряный призер чемпионатов мира и Европы. Куда более оптимистично посмотрела на ситуацию Ирина Роднина. «Что произошло с Валиевой? Мы же не спрашиваем, что произошло с Марком Кондратюком, который точно также развалился в личных соревнованиях и также совершенно замечательно откатал в команде. Это слишком тяжелое испытание для молодых спортсменов, плюс у каждого есть свои индивидуальные особенности. Девчонки сегодня все равно порадовали. Трусова сделала 5 четверных? Молодец, я ее поздравляю», — пояснила трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании.