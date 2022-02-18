10 вещей, за которые никогда не стоит извиняться

1. Не извиняйтесь за то, что не знаете ответов на все вопросы.

2. Не извиняйтесь за желание побыть одному и сделать что-то для себя.

3. Не извиняйтесь за то, что любите кого-то.

4. Не извиняйтесь за то, кто вы есть.

5. Не извиняйтесь за то, что вы не кто-то другой.

6. Не извиняйтесь за свои ошибки.

7. Не извиняйтесь за то, что вы чувствуете.

8. Не извиняйтесь за то, что не хотите что-то делать.

9. Не извиняйтесь за честность.

10. Не извиняйтесь за то, что вы чего-то не сделали.

Вы наверняка знаете людей (а может быть, и вы сами), которые извиняются за что-то на каждом шагу. Они извиняются за то, что им что-то не нравится, извиняются, когда с кем-то не согласны, извиняются за то, что чего-то не понимают, извиняются за то, что что-то не получается. К чему это приводит? Продолжать извиняться за то, за что извиняться не следует — пустая трата энергии. Это выставляет вас в дурном свете: вы извиняетесь, потому что сделали что-то не так. Слово, которое вы так часто используете, со временем начинает терять свою ценность, и, что важнее всего, повторяющиеся извинения могут вызвать у вас чувство вины — одну из самых худших, самых нежелательных и разрушительных эмоций.Вы знаете человека, который знает все? Спросите, но не извиняйтесь, вы не сделали ничего плохого.Это ваша жизнь и ваше время. Хотите побыть сегодня в одиночестве, принять согревающую ванну или заняться йогой? Вы имеете на это полное право, не вините себя за то, что позаботились о себе.Любовь — это прекрасное чувство, которое развивается и дает вам крылья. Если вы любите кого-то, знайте, что вам повезло. Не каждый может любить другого человека. Ни в коем случае не извиняйтесь за это.Вы родились в этой стране и у вас определенные глаза, цвет кожи, волосы, рост. Вы женщина или мужчина, и ни один из этих аспектов не должен вызывать у вас чувство вины.Как часто другие люди пытаются изменить вас? Как часто вы сами хотите изменить другого человека? Слишком часто. Если кто-то не принимает вас таким, какой вы есть, и хочет, чтобы вы изменились, это их проблема. Не извиняйтесь за то, что вы не такой, каким кто-то хотел бы вас видеть.Вы хотите быть перфекционистом? А знаете ли вы, что такое перфекционизм на самом деле? Каждый из нас совершает ошибки, идеальных людей не бывает. Вместо того, чтобы извиняться за то, что у вас что-то не получилось, вы можете сказать, что сделали все, что было в ваших силах.Станислав Ежи Лец сказал: "Никогда не извиняйся за то, что чувствуешь". Это как извиняться за то, что ты настоящий.Вы не хотите идти в кино с друзьями сегодня. Просто дайте им знать. Вам не нравится помощь с переездом в субботу утром? Скажите это, не извиняясь. Вам действительно не нужно чувствовать себя виноватым, если вам что-то не хочется. Еще раз: вы имеете на это полное право.Бывают случаи, когда сказать кому-то правду — единственный верный выход. Более того, быть честным во многих отношениях — это настоящий акт мужества. Как вы могли сочетать эти чувства с чувством вины?Это то же самое, что извиняться за то, что не умеешь готовить, убирать, танцевать, петь или выбирать цвета. Имеет ли это смысл? Вы не несете таких обязательств. Тот факт, что вы не можете что-то сделать, не может вызывать у вас чувство вины. Вы не можете, и это нормально.