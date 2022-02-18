Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Александр Домогаров окончательно покидает театр, в котором проработал 30 лет

Александр Домогаров окончательно покидает театр, в котором проработал 30 лет

Александр Домогаров окончательно покидает театр, в котором проработал 30 лет
58-летний актер Александр Домогаров рассказал, когда сыграет свой последний спектакль. Александр Домогаров неожиданно решил уйти из театра им. Моссовета, где он служил больше 30 лет. Причиной увольнения стал внутренний конфликт с руководством. Артист имел серьезные претензии к новому худруку «Моссовета» Евгению Марчелли. Проблемы начались еще осенью, когда Домогаров взял отпуск на полгода без сохранения заработной платы. Вероятно, он надеялся, что к этому моменту Марчелли потеряет свою должность. Однако в итоге Домогаров решил уйти даже раньше срока. «Решение окончательное, меня ничего не удержит в театре, который Марчелли разрушает. Заявление я подпишу 10 марта, когда приду на репетицию спектакля «Ричард III», который в последний раз должен буду сыграть 15 марта»,— цитирует Домогарова МК.
Александр Домогаров Как видно, настроение актера всего за пару недель сильно изменилось. Еще в декабре он говорил, что ни за что не покинет родной театр. «Меня из театра вынесут только вперед ногами. Я буду портить этому человеку (Марчелли) жизнь, пока живой», — обещал Домогаров. Напомним, что ранее театр им. Моссовета покинул другой народный артист — Виктор Сухоруков. Правда, причина его увольнения было другой. Актера обвиняли в чрезмерном увлечении крепкими напитками. «В театре пил со всеми, а выгнали меня одного. Что мне теперь, виновных искать? Все равно я их всех опередил, они остались, я — нет», — сказал Сухоруков после того, как забрал из театра свою трудовую книжку.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Как белое мясо влияет на энергетику и биополе человека
Как белое мясо влияет на энергетику и биополе человека
Bethesda рассказала о вселенной Starfield и показала работу художника над артом
Bethesda рассказала о вселенной Starfield и показала работу художника
Century: Age of Ashes выходит 2 марта, только на Xbox Series X | S среди консолей
Century: Age of Ashes выходит 2 марта, только на Xbox Series X | S
Александр Домогаров окончательно покидает театр, в котором проработал 30 лет
Александр Домогаров окончательно покидает театр, в котором проработал
Алина Кабаева считает, что Валиеву просто уничтожили, чтобы отнять золото
Алина Кабаева считает, что Валиеву просто уничтожили, чтобы отнять
Безопасность проживания в гостинице и отеле
Безопасность проживания в гостинице и отеле
Ubisoft готова, чтобы ее выкупила крупная компания, но пока остается независимой
Ubisoft готова, чтобы ее выкупила крупная компания, но пока остается
Сейчас можно бесплатно забрать Zombie Army 4: Season Pass One, обычно он стоит $34,99
Сейчас можно бесплатно забрать Zombie Army 4: Season Pass One, обычно
Звезды спорта высказали свою поддержку Камиле Валиевой
Звезды спорта высказали свою поддержку Камиле Валиевой
Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о смерти матери
Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о смерти матери
Елена Малышева рассказала, как дети влияют на распространение коронавируса
Елена Малышева рассказала, как дети влияют на распространение
Алла Довлатова рассказала, как похудела, показав фигуру в купальнике
Алла Довлатова рассказала, как похудела, показав фигуру в купальнике

Топ на сегодня

Анастасия Решетова призналась, что у нее растет начальник
Анастасия Решетова призналась, что у нее растет начальник
Магия ароматов: какие аромамасла и благовония привлекут удачу весной 2022 года
Магия ароматов: какие аромамасла и благовония привлекут удачу весной
Ольга Бузова и Ксения Бородина развязали войну
Ольга Бузова и Ксения Бородина развязали войну
Дарья Донцова призналась в возвращении ее страшной болезни
Дарья Донцова призналась в возвращении ее страшной болезни
Кровавый шутер Scathe выходит на Xbox в этом году
Кровавый шутер Scathe выходит на Xbox в этом году

Еще по теме

Александр Домогаров покидает «Моссовет»
Александр Домогаров признался, что окончательно уходит из театра
Александр Домогаров заявил, что из Моссовета его вынесут только вперед ногами
Александр Домогаров рассказал, какие ужасы творятся в театре