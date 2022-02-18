Александр Домогаров окончательно покидает театр, в котором проработал 30 лет

58-летний актер Александр Домогаров рассказал, когда сыграет свой последний спектакль. Александр Домогаров неожиданно решил уйти из театра им. Моссовета, где он служил больше 30 лет. Причиной увольнения стал внутренний конфликт с руководством. Артист имел серьезные претензии к новому худруку «Моссовета» Евгению Марчелли. Проблемы начались еще осенью, когда Домогаров взял отпуск на полгода без сохранения заработной платы. Вероятно, он надеялся, что к этому моменту Марчелли потеряет свою должность. Однако в итоге Домогаров решил уйти даже раньше срока. «Решение окончательное, меня ничего не удержит в театре, который Марчелли разрушает. Заявление я подпишу 10 марта, когда приду на репетицию спектакля «Ричард III», который в последний раз должен буду сыграть 15 марта»,— цитирует Домогарова МК.Александр Домогаров Как видно, настроение актера всего за пару недель сильно изменилось. Еще в декабре он говорил, что ни за что не покинет родной театр. «Меня из театра вынесут только вперед ногами. Я буду портить этому человеку (Марчелли) жизнь, пока живой», — обещал Домогаров. Напомним, что ранее театр им. Моссовета покинул другой народный артист — Виктор Сухоруков. Правда, причина его увольнения было другой. Актера обвиняли в чрезмерном увлечении крепкими напитками. «В театре пил со всеми, а выгнали меня одного. Что мне теперь, виновных искать? Все равно я их всех опередил, они остались, я — нет», — сказал Сухоруков после того, как забрал из театра свою трудовую книжку.