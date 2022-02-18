Алена Апина высказалась о своей пластике

Певица Алена Апина рассказала, что сделала с собой. В свои 57 лет артистка выглядит заметно похудевшей и даже помолодевшей. Артистка не хочет обрастать слухами, поэтому не скрывает, что ее нынешний внешний вид – во многом заслуга пластических хирургов. Все люди стареют, и это нормально. Однако, по мнению Апиной, артисты не имеют права делать это некрасиво, ведь они публичные люди. Именно поэтому Алена Апина активно пользуется достижениями современной медицины и косметологии. В погоне за идеальным телом исполнительница хита «Электричка» скорректировала свою фигуру. Апина всю жизнь хотела «красивую попу» и тонкую талию. Теперь ее мечта сбылась, и это для звезды – настоящий повод для гордости.Алена Апина По оценке экспертов, певица сделала абдоминопластику, откачала жир с живота, боков и спины, произвела липофиллинг ягодиц. Что касается лица, то скорее всего была сделана подтяжка, а также блефаропластика верхних и нижних век. В беседе с Пятым каналом исполнительница пояснила, что главный посыл всех этих манипуляций заключается в том, чтобы доказать: возраст – это лишь цифра в паспорте и после 50 лет жизнь не заканчивается. «Не от того, что мне хочется показать, какая у меня задница или что я такая вся крутая», – пояснила звезда. По мнению Апиной, других способов стареть красиво сегодня нет, поэтому стесняться прибегать к услугам хирургов и говорить о пластике не стоит.