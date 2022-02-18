Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Алина Кабаева считает, что Валиеву просто уничтожили, чтобы отнять золото

Алина Кабаева считает, что Валиеву просто уничтожили, чтобы отнять золото

Алина Кабаева считает, что Валиеву просто уничтожили, чтобы отнять золото
Фигуристка Алина Кабаева уверена, что весь скандал с допингом - чистая политика. Спортсменка уверена, что положительную допинг-пробу Камилы Валиевой удерживали намеренно. По ее мнению, это провокация, нацеленная на весь спорт страны. В Пекине закончились соревнования среди женщин-фигуристок. Без сомнения, это был один из самых эмоциональных стартов в истории спорта. Все дело в том, что незадолго до короткой программы надежду российской сборной Камилу Валиеву уличили в использовании запрещенного лекарства. Допинг-проба чемпионки, взятая в декабре, оказалась положительной. Вот только у мировой общественности возник логичный вопрос: почему результаты исследования вскрылись только сейчас? Это же волнует и Алину Кабаеву. Гимнастка не смогла пройти мимо той несправедливости, которая происходила в Пекине.
Камила Валиева «Почему нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль? В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды. Если бы Всемирное антидопинговое агентство сделало это своевременно, до Олимпиады, то тогда бы Валиеву заменили, и команда все равно выиграла бы золотую медаль, а так есть повод передать ее награду второму месту, которое заняли американцы. И поскольку Спортивный арбитражный суд разрешил выступать Камиле дальше, то следует сразу признать, что это чистая спортсменка, а не навешивать ее будущие результаты на следующее решение. И все вместе это выглядит отвратительно, как целенаправленный наезд на российский спорт», — уверена гимнастка. Кабаева особенно отметила, что в сложившейся ситуации Валиева — жертва больших закулисных игр. Она призвала всю страну поддерживать российскую спортсменку. «Девочка — молодец! Она еще подросток, ей 15 лет, она вынуждена проходить эти испытания и ведет себя очень мужественно и достойно. Мы все на ее стороне, мы все за нее болеем и уверены — у нее хорошее будущее», — подытожила Алина ТАСС.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Как белое мясо влияет на энергетику и биополе человека
Как белое мясо влияет на энергетику и биополе человека
Bethesda рассказала о вселенной Starfield и показала работу художника над артом
Bethesda рассказала о вселенной Starfield и показала работу художника
Century: Age of Ashes выходит 2 марта, только на Xbox Series X | S среди консолей
Century: Age of Ashes выходит 2 марта, только на Xbox Series X | S
Александр Домогаров окончательно покидает театр, в котором проработал 30 лет
Александр Домогаров окончательно покидает театр, в котором проработал
Алина Кабаева считает, что Валиеву просто уничтожили, чтобы отнять золото
Алина Кабаева считает, что Валиеву просто уничтожили, чтобы отнять
Безопасность проживания в гостинице и отеле
Безопасность проживания в гостинице и отеле
Ubisoft готова, чтобы ее выкупила крупная компания, но пока остается независимой
Ubisoft готова, чтобы ее выкупила крупная компания, но пока остается
Сейчас можно бесплатно забрать Zombie Army 4: Season Pass One, обычно он стоит $34,99
Сейчас можно бесплатно забрать Zombie Army 4: Season Pass One, обычно
Звезды спорта высказали свою поддержку Камиле Валиевой
Звезды спорта высказали свою поддержку Камиле Валиевой
Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о смерти матери
Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о смерти матери
Елена Малышева рассказала, как дети влияют на распространение коронавируса
Елена Малышева рассказала, как дети влияют на распространение
Алла Довлатова рассказала, как похудела, показав фигуру в купальнике
Алла Довлатова рассказала, как похудела, показав фигуру в купальнике

Топ на сегодня

Анастасия Решетова призналась, что у нее растет начальник
Анастасия Решетова призналась, что у нее растет начальник
Магия ароматов: какие аромамасла и благовония привлекут удачу весной 2022 года
Магия ароматов: какие аромамасла и благовония привлекут удачу весной
Ольга Бузова и Ксения Бородина развязали войну
Ольга Бузова и Ксения Бородина развязали войну
Дарья Донцова призналась в возвращении ее страшной болезни
Дарья Донцова призналась в возвращении ее страшной болезни
Кровавый шутер Scathe выходит на Xbox в этом году
Кровавый шутер Scathe выходит на Xbox в этом году

Еще по теме

Стало известно, как Камила Валиева получила запрещенный препарат
Этери Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с Валиевой
Камила Валиева сильно переживает из-за допинг скандала, сообщил ее друг
Камилу Валиеву вызовут на допрос по делу о допинге