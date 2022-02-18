Алина Кабаева считает, что Валиеву просто уничтожили, чтобы отнять золото

Фигуристка Алина Кабаева уверена, что весь скандал с допингом - чистая политика. Спортсменка уверена, что положительную допинг-пробу Камилы Валиевой удерживали намеренно. По ее мнению, это провокация, нацеленная на весь спорт страны. В Пекине закончились соревнования среди женщин-фигуристок. Без сомнения, это был один из самых эмоциональных стартов в истории спорта. Все дело в том, что незадолго до короткой программы надежду российской сборной Камилу Валиеву уличили в использовании запрещенного лекарства. Допинг-проба чемпионки, взятая в декабре, оказалась положительной. Вот только у мировой общественности возник логичный вопрос: почему результаты исследования вскрылись только сейчас? Это же волнует и Алину Кабаеву. Гимнастка не смогла пройти мимо той несправедливости, которая происходила в Пекине.Камила Валиева «Почему нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль? В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды. Если бы Всемирное антидопинговое агентство сделало это своевременно, до Олимпиады, то тогда бы Валиеву заменили, и команда все равно выиграла бы золотую медаль, а так есть повод передать ее награду второму месту, которое заняли американцы. И поскольку Спортивный арбитражный суд разрешил выступать Камиле дальше, то следует сразу признать, что это чистая спортсменка, а не навешивать ее будущие результаты на следующее решение. И все вместе это выглядит отвратительно, как целенаправленный наезд на российский спорт», — уверена гимнастка. Кабаева особенно отметила, что в сложившейся ситуации Валиева — жертва больших закулисных игр. Она призвала всю страну поддерживать российскую спортсменку. «Девочка — молодец! Она еще подросток, ей 15 лет, она вынуждена проходить эти испытания и ведет себя очень мужественно и достойно. Мы все на ее стороне, мы все за нее болеем и уверены — у нее хорошее будущее», — подытожила Алина ТАСС.