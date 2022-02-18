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Анастасия Волочкова получила шикарный подарок от миллионера

Анастасия Волочкова получила шикарный подарок от миллионера
Балерина Анастасия Волочкова высказалась о своих отношениях с бизнесменом. Вокруг имени звезда балета разгорелся новый скандал. На этот раз ее обвинили в интимной связи с женатыми миллионером. Все дело в том, что в день своего 46-летие балерина получила роскошный подарок. Бизнесмен Роман Пирязев подарил блондинке роскошные серьги за семь миллионов рублей. Его жена Дарья заподозрила мужа в измене и пришла выяснить отношения с популярной блондинкой в студию программы «На самом деле» на Первом канале.
Анастасия Волочкова «На дне рождения его не было. Он прислал мне подарок и корзину цветов. У меня журналистов было больше, чем гостей. Я даже не задумывалась о цене этих сережек, там же чек не лежал», — попыталась оправдаться Волочкова. В результате Анастасия согласилась пройти полиграф. По его итогам выяснилось, что балерина не состоит в интимной близости с женатым миллионером.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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