Анфиса Чехова сходила в клинику пластической хирургии

44-летняя телеведущая и актриса Анфиса Чехова побывала у пластического хирурга. Экс-ведущая программы «Секс с Анфисой Чеховой» посетила клинику пластической хирургии. Она пришла за компанию с подругой Екатериной, которая хочет сделать абдоминопластику – операцию по коррекции живота. После двух родов с помощью кесарева сечения у Екатерины образовался «мешочек» над шрамом. Его нельзя убрать с помощью спорта. Она решила проконсультироваться у хирурга. Девушка взяла с собой Анфису. Врач осмотрел Екатерину и показал подругам на примере другой пациентки, что можно сделать. Во время операции возможно убрать «фартук» сверху шва и диастаз, а также сформировать красивый рельеф пресса. Чехова также узнала, как можно получить упругие ягодицы. «Выкаченным из живота жиром можно заполнить ягодицы, чтобы получить попу Ким Кардашьян. Еще можно сделать спортивный животик. Говорят, многие инстаблогеры к этому прибегают. До чего дошел прогресс! То есть все эти девушки с идеальными животиками ваши пациентки?» — удивилась телеведущая.Анфиса Чехова Ведущая шоу «Модель XL» обнаружила в кабинете хирурга грудные импланты. Она не удержалась и начала ими играть – мять руками и подбрасывать. «Нашла у доктора эти плюшки. Я поняла, что они очень тяжелые. Какая жуткая нагрузка на спину! Нет, добровольно я бы себе такую грудь не стала бы приобретать», — заверила Анфиса. Выйдя из кабинета доктора, Чехова заявила, что ее подруга получила консультацию, а она – игрушку-антистресс. «Я теперь, когда волнуюсь и стрессую, извиняюсь за выражение, буду сиськи мять. Я ушла с силиконовой грудью!» — порадовалась инстазвезда.