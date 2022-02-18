Анне Михалковой пришлось сменить имидж

Актриса Анна Михалкова показала себя с новым цветом волос, которые ей пришлось перекрасить ради съемок у Анны Меликян. Анна Михалкова изумила поклонников, опубликовав свежий снимок. На фото актриса запечатлена с новым цветом волос, который, по мнению некоторых поклонников, ей не к лицу. Стоит отметить, что артистка и сама не в восторге от подобного имиджа. На вопрос родной сестры Надежды: «Это парик?», Михалкова ответила отрицательно, а на вопрос другой подписчицы: «Это новый цвет?», резюмировала: «К сожалению, да!»Анна Михалкова Сменить цвет волос на тот, который можно видеть на этой фотографии, актрисе пришлось из-за новой роли в фильме Анны Меликян «Чувства Анны». «Знакомьтесь, Анна и ее новый цвет. Цвет волос персонажа Анны для фильма Анны Меликян «Чувства Анны» в исполнении Анны Михалковой», - прокомментировала фото Михалкова.Анна Михалкова «А-ля карлсон. Повернуться, а там пропеллер.😂», «Какая-то Вы смешная здесь. Но как всегда прекрасны!👏👏👏🙌❤️», «Аня мне лично нравится, а цвет волос не очень.», « Медовый!!! Очень красиво!!!👏»— пишут поклонники.К слову, сегодня же Надежда Михалкова опубликовала в сториз Инстаграма провокационные кадры с сестрой. На съемках фильма в какой-то момент актриса по-настоящему сорвалась и устроила истерику Надежде, выступившей в качестве режиссера проекта, форменную истерику. «Да что опять не так-то? Да мне все равно, что играть! Ты мне объясни, ты же режиссер, в конце концов! Ты можешь поставить какую-то задачу, наконец! Что я 10 дублей тут рыдаю? У меня уже слез не осталось, я уже опухла вся!» — взорвалась Анна Михалкова. К счастью, скандал между дружными сестрами, которые просто обожают друг друга, произошел не в реальной жизни, а в сериале «Номинация». Анна Михалкова призналась, что заболела и у нее наконец-то появилась возможность посмотреть «семейный» фильм, в котором сыграли обе сестры, а младшая еще и выступила в качестве режиссера.