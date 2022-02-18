Арнтгольц и Богатырев показали подросшего сына - именинника

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев сегодня отмечают первый день рождения сына. Малышу исполнился годик. Татьяна Арнтгольц ровно год назад втайне родила Марку Богатыреву мальчика, которому дали имя Данила. О том, что в семье случилось прибавление супруги объявили не сразу. Видимо, хотели насладиться тихим семейным счастьем до того, как публика узнает о ребенке. По случаю праздника первым поделился в Сети трогательным фото с маленьким именинником Марк Богатырев. На снимке звезда «Кухни» позирует с сыном на руках.Марк Богатырев с сыном Данилой «Данилка! Родной мой. Сегодня тебе исполнился год! Ты веселый, открытый и наблюдательный мальчик!! Пусть это в тебе останется на всю жизнь, а мы, твои родители тебе поможем!! Люблю 💪», - написал Марк в Instagram. А всего час назад поделилась нежным кадром с ребенком, держа его на ручках, и Татьяна Арнтгольц.Татьяна Арнтгольц с сыном Данилой «Моё счастье, моя любовь, всё. Вот и годик уже», - отметила Татьяна. «С днем рождения, ребята!!!!🎈🎈🎈🎈», поздравила родителей именинника Юлия Зимина. «Марк! Ну до чего же сладкий Данилка у тебя! Будьте все счастливы ❤️», пожелала Елена Дудина. Кстати, в комментариях к фото поклонники живо обсуждают, на кого больше похож сын пары. Пока что многие склоняются к тому, что Данила в равной степени похож на маму и папу. «Взял лучшее от родителей», — считают поклонники. Отметим, Татьяна обожает путешествия, поэтому в начале февраля организовала семейные каникулы в горах. Актриса делилась жизнерадостными снимками из отпуска с мужем и детьми. Напомним, что помимо Данилы у артистки есть дочь Маша от брака с Иваном Жидковым.