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Assassin’s Creed Valhalla стала самой успешной игрой в серии, с выручкой выше $1 млрд

Assassin’s Creed Valhalla стала самой успешной игрой в серии, с выручкой выше $1 млрд


Издательство Ubisoft в разговоре с инвесторами отметила успешность проекта Assassin’s Creed Valhalla, который вышел 10 ноября 2020 года. Игра, если верить информации главы Ubisoft Ива Гиймо, стала самой успешной во всей франшизе Assassin’s Creed:



Assassin’s Creed Valhalla принесла Ubisoft выручку больше $1 млрд. Данный показатель превзошли в декабре 2021 года.



Успехи Assassin’s Creed Valhalla связывают с продолжительной поддержкой. В течение времени жизни игры Assassin’s Creed Valhalla компания Ubisoft успела выпустить два крупных платных расширения (входящих в сезонный абонемент), несколько новых режимов игры в рамках бесплатной поддержки, кроссовер с прошлой частью, множество косметического контента. Микротранзакции стали одной из важных частей успеха Assassin’s Creed Valhalla.



Выручка от Assassin’s Creed Valhalla превзошла на 70% выручку прошлой части серии, а уровень вовлеченности игроков оказался на 30% выше.

Напомним, что скоро для игры Assassin’s Creed Valhalla выйдет самое крупное дополнение «Заря Рагнарека». 

Assassin’s Creed Valhalla — это 12-й проект в серии Assassin’s Creed.

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По материалам: newxboxone

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