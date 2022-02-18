Assassin’s Creed Valhalla стала самой успешной игрой в серии, с выручкой выше $1 млрд





Издательство Ubisoft в разговоре с инвесторами отметила успешность проекта Assassin’s Creed Valhalla, который вышел 10 ноября 2020 года. Игра, если верить информации главы Ubisoft Ива Гиймо, стала самой успешной во всей франшизе Assassin’s Creed:

Assassin’s Creed Valhalla принесла Ubisoft выручку больше $1 млрд. Данный показатель превзошли в декабре 2021 года.Успехи Assassin’s Creed Valhalla связывают с продолжительной поддержкой. В течение времени жизни игры Assassin’s Creed Valhalla компания Ubisoft успела выпустить два крупных платных расширения (входящих в сезонный абонемент), несколько новых режимов игры в рамках бесплатной поддержки, кроссовер с прошлой частью, множество косметического контента. Микротранзакции стали одной из важных частей успеха Assassin’s Creed Valhalla.Выручка от Assassin’s Creed Valhalla превзошла на 70% выручку прошлой части серии, а уровень вовлеченности игроков оказался на 30% выше.

Напомним, что скоро для игры Assassin’s Creed Valhalla выйдет самое крупное дополнение «Заря Рагнарека».

Assassin’s Creed Valhalla — это 12-й проект в серии Assassin’s Creed.