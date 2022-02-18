Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва в центре Донецка

23:10 Автор: Жанна Звягина

Источник: Следственный комитет

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту взрыва автомобиля, принадлежащего начальнику управления Народной милиции Донецкой народной республики, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

В пятницу вечером, в 19:00, в центре Донецка прогремел мощный взрыв. На парковке возле здания правительства ДНР взорвался автомобиль. Позднее глава республики Денис Пушилин сообщил, что машина принадлежала начальнику народной милиции Денису Синенкову, он не пострадал. Политик назвал произошедшее диверсией, подготовкой Киева к наступлению.

По его словам, сейчас каждый из объектов критической инфраструктуры в ДНР под охраной, Донецк готов к возможным терактам.

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Ранее в пятницу в Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту обстрела из тяжелого вооружения и гранатометов населенных пунктов Донбасса. 16 февраля СК также завел уголовное дело по факту обнаружения в регионе массовых захоронений местных жителей, погибших в результате обстрелов украинскими военными.

#Донбасс #терроризм #авто #война

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