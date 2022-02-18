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Bethesda рассказала о вселенной Starfield и показала работу художника над артом

Bethesda рассказала о вселенной Starfield и показала работу художника над артом


Игроки ждут все больше информации о Starfield, и в этом году новостей об игре действительно появляется немало, но полноценный геймплей пока не демонстрируют. Сегодня Microsoft и Bethesda опубликовали новое видео по игре Starfield, которое можно видеть ниже. В нем демонстрируется работу художника Майка Буткуса над артом игры Starfield.


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Видео сопровождается информацией в официальном блоге Xbox, в котором рассказывается о видении командой Bethesda мира игры Starfield. Отмечается, что они хотели создать будущее, которое максимально правдоподобное. Игроков ждет в Starfield много «знакомого, но не всегда приятного».

Команда Bethesda говорит, что для описания своего видения будущего придумала термин «NASA-Punk». Под этим термином они понимают научно-фантастическую вселенную, которая является понятной для игроков, поскольку построена на реализме. Создатели проекта отмечают, что фактически старались провести линию от современных космических технологий к будущим, не выдумывая ничего лишнего.

Напомним, что Starfield — это первая новая вселенная для Bethesda за последние 25 лет.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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