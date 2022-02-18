Безопасность проживания в гостинице и отеле

Несмотря на разнообразие вариантов проживания, многие туристы все равно предпочитают останавливаться в гостиницах или отелях в горах, так как уверены не только в местном комфорте, но и в безопасности.Загвоздка заключается в том, что порой люди сами приводят мошенников к собственному номеру, не соблюдая элементарные правила безопасности.Большинство даже не знает о них и при этом очень удивляется, когда что-то из личных вещей пропадает.Для того чтобы проживание в номере было максимально комфортным и безопасным, рекомендуется следующее.Багаж всегда должен быть в поле зрения, так как это самая надежная гарантия того, что его не украдут. Что касается времени уборки, то размещать личные вещи нужно таким образом, чтобы все важное не бросалось в глаза.Рекомендуется отказаться от номеров первого этажа. Хорошо, когда подниматься высоко не нужно, но и грабители так думают, поэтому первый этаж всегда находится под их прицелом. Оптимальными вариантами для проживания считаются этажи с 3 по 5, что и невысоко, и безопасно.Постоялец должен стремиться к тому, чтобы его имя и комната не произносились рядом с большим количеством людей, а в идеале вообще не разглашались, ведь профессиональные воры всегда знают, где и что нужно услышать. Если информацию о клиенте, словно намеренно, разглашают, стоит потребовать другой номер.С собой человеку обязательно рекомендуется иметь несколько визиток отеля, что не только позволит утрясать вопросы собственного проживания, но и в некотором роде поможет сориентироваться на местности (особенно если гостиница малоизвестная).При заселении еще в присутствии сопровождающего рекомендуется проверить номер. Сюда входят и потенциальные поломки (чтобы их в итоге не спихнули на нового жильца), и какие-то посторонние вещи, которые сразу унесут. Особенно стоит проверить замки на работоспособность и, если что-то не работает, требовать починить.Даже если человек находится внутри номера, запираться все равно нужно, в первую очередь для того, чтобы никто не беспокоил самого человека. При этом некоторые замки могут быть неправильно установлены, из-за чего они не будут закрываться нормально, но с этим нужно разбираться сразу.Рядом с кроватью обязательно рекомендуется хранить фонарик, ведь никто не может предугадать, что случится. Особенно актуальным данный совет считается для мест, где природа отличается регулярными катаклизмами, тогда даже самый хороший отель может не выстоять.Если сейф в номере кажется небезопасным, стоит оставить вещи на ресепшене, где тоже есть сейф. Разница заключается в том, что если со стойки регистрации что-то пропадет, то отель или гостиница так или иначе будут нести ответственность, ведь это место защищено лучше.Для багажа рекомендуется использовать небольшие замочки, особенно когда человек уходит. Это оградит личные вещи от праздного любопытства и возможной кражи.Конечно, каждый номер позиционируется как надежный и безопасный, но осмотрительность никогда не будет лишней.