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Борис Невзоров скончался от COVID-19

Борис Невзоров скончался от COVID-19

Народный артист Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

Ранее стало известно, что артист проходит лечение в одной из столичных клиник. Все спектакли с его участием были временно отменены.

С 2005 года Невзоров работал в Малом театре, где играл в спектаклях «Ревизор», «Волки и овцы», «Маскарад» и др. До этого был актером Театра имени Моссовета, Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. Он снимался в фильмах «Люди на болоте», «Наводнение», «У попа была собака…», «Россия молодая», «Майор», в сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Последний министр» и пр. Преподавал в ГИТИСе. 



#коронавирус


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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