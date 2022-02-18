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Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за ее сделки с российским бизнесменом

Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за ее сделки с российским бизнесменом

Брэд Питт подал в суд на бывшую жену Анджелину Джоли, обвинив ее в незаконной продаже ее доли в их французском поместье Château Miraval.

В октябре 2021 года винодельческое подразделение компании Stoli Group, Tenute del Mondo, объявило о приобретении 50% доли Джоли в поместье и его винодельне. Stoli Group, по данным TMZ, управляет российский предприниматель Юрий Шефлер. Он занимает 58-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes, а его состояние оценивается в 2,6 миллиарда долларов.

Сделку Джоли совершила, не получив согласия Питта, хотя у них была такая договоренность.

В январе 2021 года Джоли сообщила Питту в письменной форме, что она "с тяжелым сердцем приняла болезненное решение" избавиться от своей доли.

Джоли объяснила, что приобретала Château Miraval вместе с Питтом "как семейный бизнес" и место, где они "состарятся вместе". Тем не менее она больше не могла сохранять какую-либо позицию владельца алкогольного бизнеса, учитывая ее личные возражения,

— говорится в иске.


Анджелина Джоли и Брэд Питт

Питт тогда начал переговоры о выкупе доли Джоли, но, похоже, они не увенчались успехом. Продажа стала полной неожиданностью для Питта, который теперь утверждает, что лишен возможности использовать замок в качестве своего частного дома и больше не может контролировать винодельческую компанию, в создание которой он вложил миллионы долларов. Питт настаивает, что Джоли умышленно скрыла от него детали сделки, и через суд требует ее аннулировать, а также покрыть нанесенный ему ущерб, сумма которого в открытых источниках не уточняется.

Питт превратил виноградник в поместье в многомиллионный бизнес и сделал компанию одним из ведущих мировых производителей розового вина. Стоимость поместья сегодня оценивается в сумму около 164 миллионов долларов.

Джоли давно перестала вносить свой вклад в Miraval, в то время как Питт вкладывал деньги и труд в винный бизнес. Джоли стремится завладеть прибылью, которую она не заработала, прибылью от инвестиций, которых она не делала. Успех Miraval и связанный с этим рост стоимости позволили Джоли извлечь выгоду из успеха Питта и обналичить деньги, даже не пошевелив пальцем, чтобы развивать предприятие,

— говорится в иске актера.


К сожалению, это еще один пример того, как тот же человек игнорирует свои юридические и этические обязательства. При этом она нарушила права единственного человека, который вложил деньги в успех бизнеса, намереваясь продать как бизнес, так и семейный дом стороннему конкуренту. Она ищет возврата инвестиций, которых она не делала,

— приводит слова источника, знакомого с ситуацией, издание Page Six.

Джоли и Питт купили поместье в 2008 году за 28,4 миллиона долларов с намерением вырастить там своих детей и построить семейный винный бизнес.

Château Miraval расположено в деревне Корран на юго-востоке Франции. Особняк с 35 комнатами окружен пышным садом с фонтанами, акведуками и прудом, на территории также имеются часовня и виноградник.

Актеры поженились в 2014 году, а в 2016 году Джоли подала на развод. Их бракоразводный процесс был долгим и тяжелым, некоторые споры супругов не улажены до сих пор. Например, Анджелина и Брэд до сих пор не могут урегулировать до конца вопрос опеки над детьми.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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