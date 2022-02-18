C начала года удалено около 2,4 тысячи фейков о COVID -19

08:07 Автор: Юлия Катенёва

В 2022 году в России удалено около 2,4 тысячи фейков о коронавирусе, в том числе с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роскомнадзор.

В 2021 году 6937 материалов были заблокированы или удалены на основании решения суда или по требованию Генпрокуратуры 6937.

От фейков спасут цифровая грамотность и высокие штрафы

В РКН напомнили, что распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений наказывается штрафом для граждан до 300 тысяч рублей и до 5 миллионов рублей для организаций.

Кроме того с апреля 2021 года предусмотрена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе. Если фейк привел к смерти человека или повлек иные тяжкие последствия, срок лишения свободы составит до пяти лет.

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