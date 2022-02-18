Century: Age of Ashes выходит 2 марта, только на Xbox Series X | S среди консолей





В декабре прошлого года в Steam состоялся релиз игры Century: Age of Ashes. Это условно-бесплатный проект с динамичными сражениями на драконах. Игра за довольно короткий срок набрала практически 12 тысяч отзывов, среди которых большинство «В основном положительные».

Ранее, в прошлом году, создатели Century: Age of Ashes анонсировали выход проекта на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. Сегодня было объявлено, что игра выходит 2 марта, но только на Xbox Series X | S. Что касается других заявленных консольных платформ, она выйдет на них позже в этом году.

Помимо даты релиза Century: Age of Ashes на Xbox Series X | S, разработчики сообщили, что игра будет поддерживать полный кроссплатформенный мультиплеер и прогресс на всех платформах. То есть, уже 2 марта игроки на PC смогут играть совместно с игроками на Xbox Series X | S.

Ниже можно посмотреть трейлер, опубликованный с анонсом даты релиза игры на Xbox Series X | S.

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