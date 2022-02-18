Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Century: Age of Ashes выходит 2 марта, только на Xbox Series X | S среди консолей

Century: Age of Ashes выходит 2 марта, только на Xbox Series X | S среди консолей


В декабре прошлого года в Steam состоялся релиз игры Century: Age of Ashes. Это условно-бесплатный проект с динамичными сражениями на драконах. Игра за довольно короткий срок набрала практически 12 тысяч отзывов, среди которых большинство «В основном положительные».

Ранее, в прошлом году, создатели Century: Age of Ashes анонсировали выход проекта на приставках Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. Сегодня было объявлено, что игра выходит 2 марта, но только на Xbox Series X | S. Что касается других заявленных консольных платформ, она выйдет на них позже в этом году.

Помимо даты релиза Century: Age of Ashes на Xbox Series X | S, разработчики сообщили, что игра будет поддерживать полный кроссплатформенный мультиплеер и прогресс на всех платформах. То есть, уже 2 марта игроки на PC смогут играть совместно с игроками на Xbox Series X | S.

Ниже можно посмотреть трейлер, опубликованный с анонсом даты релиза игры на Xbox Series X | S.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Как белое мясо влияет на энергетику и биополе человека
Как белое мясо влияет на энергетику и биополе человека
Bethesda рассказала о вселенной Starfield и показала работу художника над артом
Bethesda рассказала о вселенной Starfield и показала работу художника
Century: Age of Ashes выходит 2 марта, только на Xbox Series X | S среди консолей
Century: Age of Ashes выходит 2 марта, только на Xbox Series X | S
Александр Домогаров окончательно покидает театр, в котором проработал 30 лет
Александр Домогаров окончательно покидает театр, в котором проработал
Алина Кабаева считает, что Валиеву просто уничтожили, чтобы отнять золото
Алина Кабаева считает, что Валиеву просто уничтожили, чтобы отнять
Безопасность проживания в гостинице и отеле
Безопасность проживания в гостинице и отеле
Ubisoft готова, чтобы ее выкупила крупная компания, но пока остается независимой
Ubisoft готова, чтобы ее выкупила крупная компания, но пока остается
Сейчас можно бесплатно забрать Zombie Army 4: Season Pass One, обычно он стоит $34,99
Сейчас можно бесплатно забрать Zombie Army 4: Season Pass One, обычно
Звезды спорта высказали свою поддержку Камиле Валиевой
Звезды спорта высказали свою поддержку Камиле Валиевой
Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о смерти матери
Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о смерти матери
Елена Малышева рассказала, как дети влияют на распространение коронавируса
Елена Малышева рассказала, как дети влияют на распространение
Алла Довлатова рассказала, как похудела, показав фигуру в купальнике
Алла Довлатова рассказала, как похудела, показав фигуру в купальнике

Топ на сегодня

Анастасия Решетова призналась, что у нее растет начальник
Анастасия Решетова призналась, что у нее растет начальник
Магия ароматов: какие аромамасла и благовония привлекут удачу весной 2022 года
Магия ароматов: какие аромамасла и благовония привлекут удачу весной
Ольга Бузова и Ксения Бородина развязали войну
Ольга Бузова и Ксения Бородина развязали войну
Дарья Донцова призналась в возвращении ее страшной болезни
Дарья Донцова призналась в возвращении ее страшной болезни
Кровавый шутер Scathe выходит на Xbox в этом году
Кровавый шутер Scathe выходит на Xbox в этом году

Еще по теме

В Chivalry 2 можно поиграть бесплатно на Xbox One и Xbox Series X | S
Сравнение Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5
MLB The Show 22 получит динамические 4K при 60 FPS на Xbox Series X
Little Bug выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S в конце ноября