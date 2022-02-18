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Чартерные авиаперелёты по России останутся доступными

Чартерные авиаперелёты по России останутся доступными

Тема: Постановления правительства


01:07  Автор: Ольга Шульга



Субсидии на организацию внутрироссийских чартерных рейсов туроператорам продолжили предоставлять до 2024 года включительно. Это предполагает постановление правительства, которое вступает в силу 18 февраля.

В 2022 году на предоставление субсидий государство направит 1,2 миллиарда рублей.

Новый способ господдержки компаний, работающих на внутренних маршрутах, опробовали ещё в 2021 году. С помощью субсидий они могут возместить до 50 процентов затрат на организацию рейсов по пакетным турам внутри страны. Успешную практику в кабмине решили продолжить.  

Законы, вступающие в силу с 18 февраля


Как и раньше, рейсы должны быть чартерными. Для перевозки нужно задействовать не менее шести парных рейсов по одному маршруту. Минимальное количество перевезенных пассажиров — 300 человек по одному маршруту.

В Ростуризме уже подсчитали, что чартерные программы туроператоров позволяют снизить стоимость поездки внутри страны в 1,5-2 раза.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.



#авиа #деньги


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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