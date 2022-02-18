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Цикл видеоинтервью «Учитель успеха» объединил профессиональные истории ведущих российских педагогов

Цикл видеоинтервью «Учитель успеха» объединил профессиональные истории ведущих российских педагогов

Министерство просвещения Российской Федерации совместно с Академией Минпросвещения подготовило цикл видеоинтервью «Учитель успеха», сообщает пресс-служба ведомства.

В проекте приняли участие ведущие российские педагоги: Александр Демахин, преподаватель мировой художественной культуры и литературы из Сергиева Посада, абсолютный победитель конкурса «Учитель года – 2012»; Павел Красновид, учитель географии из Подольска, призёр конкурса «Учитель года – 2019»; Борис Неменский, педагог, создавший свою инновационную систему преподавания изобразительного искусства;  Борис Остроумов, директор калининградской школы № 28, и другие.

Видеоинтервью каждого участника проекта – это его личная профессиональная история, рассказ о самых значимых событиях в педагогической деятельности, о новых открытиях, о достижениях учеников и планах на будущее.

# Общество

По материалам: edu.ru

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