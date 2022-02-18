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Cyberpunk 2077 доступен на Xbox со скидкой в 50%

Cyberpunk 2077 доступен на Xbox со скидкой в 50%


На этой неделе много разговоров вокруг Cyberpunk 2077, после релиза патча 1.5 для игры и оптимизации проекта до консолей нового поколения. Журналисты и игроки отмечают, что теперь проект приближен к тому состоянию, которое оптимально для его прохождения, хоть некоторые проблемы все еще и сохраняются (например, на Xbox Series S в Cyberpunk 2077 только 30 FPS).

Кажется, что студия CD Projekt Red теперь уверена в качестве Cyberpunk 2077, и каждый игрок может опробовать 5-часовую бесплатную пробную версию проекта. Если после этого вы захотите купить игру на приставках Xbox, это можно сделать со скидкой в 50%. До 28 февраля в Microsoft Store стоимость Cyberpunk 2077 будет сохраняться на уровне в $29,99.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 — приключенческая ролевая игра, действие которой происходит в мегаполисе Найт-Сити, где власть, роскошь и модификации тела ценятся выше всего.
Перейти в Microsoft Store

Отметим, что скидка на Cyberpunk 2077 доступна всем игрокам, даже пользователям без Xbox Live Gold.


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По материалам: newxboxone

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