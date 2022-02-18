Дане Милохину диагностировали тяжелую травму

Тиктокер и певец Даня Милохин рассказал о своем самочувствии. Артист рассказал, что чувствует себя хорошо. Недавняя форс-мажорная ситуация ничуть не расстроила популярного блогера. Даня Милохин немало напугал фанатов, когда опубликовал фото с ранами на лице. По Сети тут же разлетелись слухи, что блогера избили, но вскоре эту версию опровергли. Оказалось, что на Земляном Валу перед ТРК «Атриум» в звезду врезался велосипедист. Даня даже потерял сознание на пару минут, но его быстро привели в чувство. Разумеется, Милохину пришлось пройти медицинское обследование. Теперь же артист огласил их результаты. «Все супер. Сказали, что у меня небольшое сотрясение мозга. Нужен постельный режим. Заниматься хоккеем тоже пока нельзя», — подчеркнул Даня.Даня Милохин Судя по видео, блогер чувствует себя нормально. Сейчас он уже в DreamTeam House, где живет вместе с другими тиктокерами. Поклонники посоветовали Милохину не геройствовать и серьезно относиться к своему здоровью. Для самого Дани отказ от хоккея даже на пару недель станет серьезной проблемой. В последнее время блогер очень увлекся игрой. Он старается проводить на льду каждую свободную минуту. Когда же добраться до катка не получается, Милохин отправляется в фитнес-зал или на тренировки по боксу. Даня неоднократно признавался, что в самом начале творческого пути он употреблял запрещенные вещества и вел беспорядочный образ жизни. Зато сейчас кумир подростков уделяет много времени тренировкам, стараясь следить за своим здоровьем.