Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дочка Александра Серова рассказала, почему мама не приходит к ним в дом

Дочка Александра Серова рассказала, почему мама не приходит к ним в дом

Дочка Александра Серова рассказала, почему мама не приходит к ним в дом
Дочь певца Александра Серова, Мишель недавно стала мамой.   На прошлой неделе Мишель Серова родила второго ребенка. У звездной наследницы появился сын, которого назвали Макаром. На выписке Мишель встречали супруг и мама, а вот именитый папа предпочел остаться дома. Александр Серов развелся с Еленой Стебеневой больше десяти лет назад, однако бывшие супруги до сих пор не переносят друг друга и стараются избегать любой возможной встречи. Не сблизило их даже рождение внуков, из-за чего Мишель приходится обращаться за помощью к няням, а не к маме. «Мама помогала бы с детьми, но наш дедушка не рад ее видеть в своем доме. Вся проблема в нем. Поэтому мы приезжаем к маме в гости», — вздыхала звездная наследница. Подписчики Мишель выразили сожаление по поводу разводу ее родителей. «Дольше всего досадно и жалко, что нет цивилизованного общения. Я знаю много примеров, когда люди общаются после развода семьями», — ответила на это Серова.
Александр Серов с дочкой и внуком В ответ пользователи поинтересовались, стала бы Мишель поддерживать связь с бывшими пассиями своего мужа Романа. «Вы провели такую параллель? — удивилась дочь музыканта. — Мы ведь говорим о людях, которые были в официальном браке и имеют общего ребенка, а сейчас еще и общих внуков. Причем тут дружба с бывшими девушками или парнями? Это не одно и то же». Напомним, что для развода у Стебеневой была веская причина. Женщина рассказала о домашнем насилии со стороны артиста. Серов так жестоко избил супругу, что той пришлось ложиться под нож пластического хирурга. Певец сломал Елене нос, о чем она долгое время молчала, не желая выносить сор из избы. Собравшись с силами, женщина все же решилась на развод, однако ей пришлось пожертвовать общением с дочерью. По словам Стебеновой, Серов стал шантажировать ее деньгами, мол, не станет оплачивать учебу Мишель, если та не будет жить у него.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Анфиса Чехова сходила в клинику пластической хирургии
Анфиса Чехова сходила в клинику пластической хирургии
Дочка Александра Серова рассказала, почему мама не приходит к ним в дом
Дочка Александра Серова рассказала, почему мама не приходит к ним в
The Wall Street Journal: внимание регуляторов к Activision Blizzard усилилось
The Wall Street Journal: внимание регуляторов к Activision Blizzard
Assassin’s Creed Valhalla стала самой успешной игрой в серии, с выручкой выше $1 млрд
Assassin’s Creed Valhalla стала самой успешной игрой в серии, с
Как организовать видеонаблюдение в автобус?
Как организовать видеонаблюдение в автобус?
В сельские школы Бурятии по программе «Земский учитель» в 2022 году трудоустроят 24 педагога
В сельские школы Бурятии по программе «Земский учитель» в 2022 году
Мизулина просит Генпрокуратуру заблокировать "экстремистскую рекламу" на YouTube
Мизулина просит Генпрокуратуру заблокировать "экстремистскую
Экшен-камера от первого лица сняла прорыв украинских диверсантов
Экшен-камера от первого лица сняла прорыв украинских диверсантов
Роза Сябитова рассказала, как относится к Ларисе Гузеевой
Роза Сябитова рассказала, как относится к Ларисе Гузеевой
Алена Апина высказалась о своей пластике
Алена Апина высказалась о своей пластике
Ольгу Орлову унизил бывший любовник Бородиной
Ольгу Орлову унизил бывший любовник Бородиной
Юлия Ковальчук высказалась о своей маленькой груди
Юлия Ковальчук высказалась о своей маленькой груди

Топ на сегодня

Девушка купила дом, которому около 150 лет и нашла за обоями скрытую дверь, которая вела в потайное помещение и заглянула внутрь
Девушка купила дом, которому около 150 лет и нашла за обоями скрытую
Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о смерти матери
Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о смерти матери
Елена Малышева рассказала, как дети влияют на распространение коронавируса
Елена Малышева рассказала, как дети влияют на распространение
Звезды спорта высказали свою поддержку Камиле Валиевой
Звезды спорта высказали свою поддержку Камиле Валиевой
Безопасность проживания в гостинице и отеле
Безопасность проживания в гостинице и отеле

Еще по теме

Дочь Александра Серова с малышом выписали из роддома
28-летняя дочь Александра Серова родила ему внука
Дочь Александра Серова: «Если папа захочет мне помочь, буду рада»
Директор Александра Серова рассказал о его самочувствии