Дочка Александра Серова рассказала, почему мама не приходит к ним в дом

Дочь певца Александра Серова, Мишель недавно стала мамой. На прошлой неделе Мишель Серова родила второго ребенка. У звездной наследницы появился сын, которого назвали Макаром. На выписке Мишель встречали супруг и мама, а вот именитый папа предпочел остаться дома. Александр Серов развелся с Еленой Стебеневой больше десяти лет назад, однако бывшие супруги до сих пор не переносят друг друга и стараются избегать любой возможной встречи. Не сблизило их даже рождение внуков, из-за чего Мишель приходится обращаться за помощью к няням, а не к маме. «Мама помогала бы с детьми, но наш дедушка не рад ее видеть в своем доме. Вся проблема в нем. Поэтому мы приезжаем к маме в гости», — вздыхала звездная наследница. Подписчики Мишель выразили сожаление по поводу разводу ее родителей. «Дольше всего досадно и жалко, что нет цивилизованного общения. Я знаю много примеров, когда люди общаются после развода семьями», — ответила на это Серова.Александр Серов с дочкой и внуком В ответ пользователи поинтересовались, стала бы Мишель поддерживать связь с бывшими пассиями своего мужа Романа. «Вы провели такую параллель? — удивилась дочь музыканта. — Мы ведь говорим о людях, которые были в официальном браке и имеют общего ребенка, а сейчас еще и общих внуков. Причем тут дружба с бывшими девушками или парнями? Это не одно и то же». Напомним, что для развода у Стебеневой была веская причина. Женщина рассказала о домашнем насилии со стороны артиста. Серов так жестоко избил супругу, что той пришлось ложиться под нож пластического хирурга. Певец сломал Елене нос, о чем она долгое время молчала, не желая выносить сор из избы. Собравшись с силами, женщина все же решилась на развод, однако ей пришлось пожертвовать общением с дочерью. По словам Стебеновой, Серов стал шантажировать ее деньгами, мол, не станет оплачивать учебу Мишель, если та не будет жить у него.