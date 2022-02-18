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"Дождались": Прилучный раскрыл, когда выйдет новый сезон "Мажора"

"Дождались": Прилучный раскрыл, когда выйдет новый сезон "Мажора"

34-летний Павел Прилучный обрадовал поклонников сериала "Мажор", объявив о скорой премьере нового сезона.

Как выяснилось, новые серии "Мажора" можно будет оценить уже совсем скоро - в самом начале весны.


"Вы давно этого ждали, много раз спрашивали меня, когда выйдет новый сезон. Дождались. #Мажорубыть. Ждите в марте…", - написал Прилучный на своей странице в инстаграме.

При этом актер опубликовал трейлер нового сезона "Мажора", который покажут на Первом канале. Поклонники Павла Прилучного пришли в восторг от неожиданной новости.

"Такая новость улёт обрадовала так классно. Паша очень порадовал", "я уж забыла, что там было и чем закончилось", "Хочу уже посмотреть", "Ну наконец то", "Слава Богу! Ну хоть как то Вику вернули, и на том спасибо!" - пишут пользователи Сети.

Поклонники выяснили, что первую серию четвертого сезона покажут на Первом канале 28 февраля в 22.30. Напомним, предыдущий сезон вышел в 2018 году.

Как писал NEWSTES, ранее Прилучный потребовал от обидчика 4,5 миллиона по делу о своем избиении в ночном клубе.

Знаменитости телевидение Павел Прилучный Мажор
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По материалам: uposters.ru

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