EA отрицает, что обвиняет Halo Infinite в провале Battlefield 2042





Несколько дней назад игровой инсайдер Том Хендерсон опубликовал материал о внутреннем собрании в EA, где, помимо прочего, были названы основные причины провала Battlefield 2042. Одна из причин, которая, как говорит Хендерсон, была озвучена — это релиз Halo Infinite. По его данным, Лора Мили, глава внутренних студий Electronic Arts, отметила, что «Halo Infinite была очень отточенной игрой» на релизе, из-за чего, во многом, игроки негативно отнеслись к имевшимся ошибкам в Battlefield 2042.

Вице-президент EA по связям с общественностью Джон Резебург прокомментировал ситуацию порталу PC Gamer. Он заявил, что рассказанная Хендерсоном история не совсем соответствует действительности:

Эти истории не совсем точно отражают обсуждение и контекст очень скромного внутреннего разговора о недавнем запуске Battlefield. Речь шла о ключевых знаниях и действиях, которые мы предпринимаем, а не об обвинении внешних факторов.

Напомним, что Battlefield 2042 вышел еще в прошлом году, но в нем до сих пор не стартовал первый сезон. Разработчики пообещали, что запустят его летом 2022 года.