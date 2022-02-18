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Игра Atomic Heart будет похожа на Doom или Wolfenstein, но «намного безумнее»

Игра Atomic Heart будет похожа на Doom или Wolfenstein, но «намного безумнее»


Разработчики Atomic Heart продолжают делиться со СМИ деталями своего проекта. Недавно они представили новый трейлер и назвали примерную дату релиза — конец 2022 года. Кроме того, разработчики в интервью рассказали о планах на мультиплеер, про боевую систему, про открытый игровой мир, NFT и многое другое.

В целом, деталей об игре Atomic Heart уже довольно много, игроков ждет сингловый шутер в весьма необычном сеттинге. В новом интервью, выдержки из которого публикует gamerant, разработчики сравнили шутер Atomic Heart с другими играми, примерно обрисовав, что собой будет представлять их игра:

Atomic Heart — это прежде всего игра в жанре экшн. Это очень динамично. Вы определенно можете разрабатывать стратегию на ходу и выбирать различные стили игры, но основной игровой процесс вращается вокруг высокооктанового действия. Думайте о Doom, Wolfenstein, но [Atomic Heart] намного безумнее.

Отметим, что ранее большинство игровых СМИ сравнивали проект Atomic Heart с Bioshock, ожидая увидеть более исследовательский экшен, а не динамичный шутер. Но разработчики считают, что именно Doom и Wolfenstein максимально близки к их проекту.

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По материалам: newxboxone

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