Игра Atomic Heart будет похожа на Doom или Wolfenstein, но «намного безумнее»





Разработчики Atomic Heart продолжают делиться со СМИ деталями своего проекта. Недавно они представили новый трейлер и назвали примерную дату релиза — конец 2022 года. Кроме того, разработчики в интервью рассказали о планах на мультиплеер, про боевую систему, про открытый игровой мир, NFT и многое другое.

В целом, деталей об игре Atomic Heart уже довольно много, игроков ждет сингловый шутер в весьма необычном сеттинге. В новом интервью, выдержки из которого публикует gamerant, разработчики сравнили шутер Atomic Heart с другими играми, примерно обрисовав, что собой будет представлять их игра:

Atomic Heart — это прежде всего игра в жанре экшн. Это очень динамично. Вы определенно можете разрабатывать стратегию на ходу и выбирать различные стили игры, но основной игровой процесс вращается вокруг высокооктанового действия. Думайте о Doom, Wolfenstein, но [Atomic Heart] намного безумнее.

Отметим, что ранее большинство игровых СМИ сравнивали проект Atomic Heart с Bioshock, ожидая увидеть более исследовательский экшен, а не динамичный шутер. Но разработчики считают, что именно Doom и Wolfenstein максимально близки к их проекту.