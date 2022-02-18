Инсайдер: Avowed планируют выпустить в первой половине 2023 года





Ожидаемая игра Avowed от Obsidian давно не освещалась со стороны подразделения Xbox. Однако игровой инсайдер Джез Корден в прошлом году публиковал немало материалов об игре, и отмечал, что игра находится в пре-альфа состоянии. Еще тогда он говорил, что демонстрацию Avowed можно ожидать в рамках E3 2022 (если само мероприятие состоится, ранее его перенесли в цифровой формат).

В последнем выпуске World of Gaming на канале Boxenberger игровой инсайдер Джез Корден затронул тему Avowed. По его словам, релиз игры стоит ожидать в первом или втором квартале 2023 года, то есть примерно через год. Никаких больше подробностей об игре Корден не сказал.

Напомним, что Avowed — это масштабная RPG от первого лица во вселенной Pillars of Eternity. Инсайдер Джез Корден отмечал, что сама игра больше напоминает The Outer Worlds по своей стилистике, чем Skyrim и Oblivion. Официально по игре пока демонстрировали только один трейлер-анонс.

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