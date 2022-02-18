Ирина Дубцова рассказала, как ее просили раздеться

Певица Ирина Дубцова заявила, что не хочет не под кого ложиться. Артистка вспомнила, как получила непристойное предложение от человека, которого знает вся страна. Во время кастинга продюсер попросил певицу снять с себя одежду и продемонстрировать тело. Имя продюсера 40-летняя Ирина Дубцова называть не стала, однако неприятную ситуацию описала в деталях. «Я пришла в очень крупный центр, гендиректор послушал песни, которые я спела потом на «Фабрике»: «О нем», «Роман», «Медали». Он сказал: мол, классные песни пишешь, симпатичная девка, найди себе мужика богатого и приходи с деньгами». Было и такое: я отправилась на кастинг к одному известному продюсеру, который уже не на слуху, кстати… Пришла, что-то спела, и мне говорят: «А теперь раздевайся!». Попросили раздеться до лифчика и трусов, чтобы фигуру посмотреть. Я сначала удивилась, а потом пришла в себя и говорю: «До свидания!». Тогда поняла, что разговоры не просто так ведутся, и дыма без огня не бывает», — поделилась исполнительница.Ирина Дубцова С того времени артистка ни с кем не сотрудничает — сама себе пишет песни, придумывает идеи для клипов. По словам Ирины, она не хочет от кого-то зависеть, да и безопаснее быть самостоятельной. «Я свободна от продюсерского давления. Природа подарила мне способность писать песни — когда есть такая возможность, продюсер и не нужен. Потому что задача продюсера в основном — находить для своего артиста тире продукта песни, которые будут приносить деньги и продюсеру, и артисту. У меня нет такой необходимости. Все, что происходит у меня в голове, вокруг меня, в ситуациях — все это прекрасная почва для того, чтобы писать песни, зарабатывать самой и не просить ни у кого помощи. Цена свободы… Не знаю... Я рада, что надо мной нет никакого давления, потому что под давлением я находиться, в принципе, не могу», — добавила Дубцова. Отметим, что в начале своей карьеры Ирина сотрудничала с Игорем Матвиенко и Игорем Крутым. О них исполнительница отзывается лишь в положительном ключе. «Мне повезло с людьми, которые в начале карьеры были моими продюсерами и начальниками. Это творческие люди, пишущие песни — Матвиенко, Крутой. Композиторы, которые мыслят в одном направлении со мной, которые тоже живут в любви с музой. Им близко и понятно то, что близко и понятно мне. Если бы надо мной стоял человек, который заточен исключительно на бизнес и к творчеству не имеет никакого отношения, то, наверное, с таким я бы не сработалась. Потому что я вообще не воспринимаю рамки. Для меня они все равно что тюрьма, темница... Чтобы у меня получалось хорошо, чтобы я делала все с удовольствием, на меня нельзя давить. Это самое главное правило», — заключила звезда«МК».