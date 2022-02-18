Ирина Дубцова рассказала, как ее просили раздеться
Сегодня, 11:55
Певица Ирина Дубцова заявила, что не хочет не под кого ложиться. Артистка вспомнила, как получила непристойное предложение от человека, которого знает вся страна. Во время кастинга продюсер попросил певицу снять с себя одежду и продемонстрировать тело. Имя продюсера 40-летняя Ирина Дубцова называть не стала, однако неприятную ситуацию описала в деталях. «Я пришла в очень крупный центр, гендиректор послушал песни, которые я спела потом на «Фабрике»: «О нем», «Роман», «Медали». Он сказал: мол, классные песни пишешь, симпатичная девка, найди себе мужика богатого и приходи с деньгами». Было и такое: я отправилась на кастинг к одному известному продюсеру, который уже не на слуху, кстати… Пришла, что-то спела, и мне говорят: «А теперь раздевайся!». Попросили раздеться до лифчика и трусов, чтобы фигуру посмотреть. Я сначала удивилась, а потом пришла в себя и говорю: «До свидания!». Тогда поняла, что разговоры не просто так ведутся, и дыма без огня не бывает», — поделилась исполнительница.
Ирина Дубцова С того времени артистка ни с кем не сотрудничает — сама себе пишет песни, придумывает идеи для клипов. По словам Ирины, она не хочет от кого-то зависеть, да и безопаснее быть самостоятельной. «Я свободна от продюсерского давления. Природа подарила мне способность писать песни — когда есть такая возможность, продюсер и не нужен. Потому что задача продюсера в основном — находить для своего артиста тире продукта песни, которые будут приносить деньги и продюсеру, и артисту. У меня нет такой необходимости. Все, что происходит у меня в голове, вокруг меня, в ситуациях — все это прекрасная почва для того, чтобы писать песни, зарабатывать самой и не просить ни у кого помощи. Цена свободы… Не знаю... Я рада, что надо мной нет никакого давления, потому что под давлением я находиться, в принципе, не могу», — добавила Дубцова. Отметим, что в начале своей карьеры Ирина сотрудничала с Игорем Матвиенко и Игорем Крутым. О них исполнительница отзывается лишь в положительном ключе. «Мне повезло с людьми, которые в начале карьеры были моими продюсерами и начальниками. Это творческие люди, пишущие песни — Матвиенко, Крутой. Композиторы, которые мыслят в одном направлении со мной, которые тоже живут в любви с музой. Им близко и понятно то, что близко и понятно мне. Если бы надо мной стоял человек, который заточен исключительно на бизнес и к творчеству не имеет никакого отношения, то, наверное, с таким я бы не сработалась. Потому что я вообще не воспринимаю рамки. Для меня они все равно что тюрьма, темница... Чтобы у меня получалось хорошо, чтобы я делала все с удовольствием, на меня нельзя давить. Это самое главное правило», — заключила звезда«МК».
По материалам: z-aya