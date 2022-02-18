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Экшен-камера от первого лица сняла прорыв украинских диверсантов

Экшен-камера от первого лица сняла прорыв украинских диверсантов

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике заявили, что отбили атаку двух групп украинских диверсантов. Бой был частично заснят экшн-камерой одного из бойцов со стороны ВСУ.

Предполагается, что диверсанты хотели осуществить подрыв емкостей с хлором на очистных сооружениях в Горловке. В ходе боестолкновений были захвачены трофеи: средства индивидуальной защиты и аммуниция зарубежного образца, в том числе камера.


Убиты двое диверсантов, трое ранены. О потерях со стороны НМ ДНР не сообщается. В Донецке также утверждают, что незадолго до столкновения удалось перехватить переговоры на польском языке. Эти записи и их содержимое не публиковались.

Донбасс война на Украине ВСУ экшн-камера
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По материалам: uposters.ru

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