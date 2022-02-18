Юлия Ковальчук высказалась о своей маленькой груди

Певица Юлия Ковальчук высказалась о своем маленьком бюсте. 39-летнняя артистка не комплексует по поводу маленькой груди. и с юмором ответила на вопрос об увеличении бюста. Артистка отдыхает в Египте вместе с мужем Алексеем Чумаковым и дочерью. Поп-звезда часто позирует в бикини, демонстрируя стройную фигуру. Экс-солистка группы «Блестящие» — обладательница длинных ног и маленькой груди. Она с юмором ответила на вопрос, почему не вставила импланты. Певица пошутила, что им будет попросту не на чем держаться. Тем не менее, телезвезда не исключает вероятности пластической операции.Юлия Ковальчук «Сделать-то можно, но куда их цеплять-то?» — пошутила Ковальчук, показав себя на берегу Красного моря в купальнике и пляжном халате. Певица с гордостью выставила грудь вперед, демонстрируя, что ее полностью устраивает нынешняя фигура. Супруга Алексея Чумакова не испытывает комплексов по поводу своего тела. Она часто участвует в откровенных съемках. Звезда утверждает, что ей приятно, когда зрители восхищаются ее физической формой.