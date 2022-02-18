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Кабмин уточнил правила исполнения федерального бюджета

Кабмин уточнил правила исполнения федерального бюджета

Тема: Постановления правительства


03:07  Автор: Мария Соколова



Правительство внесло изменения в положение о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета. Такое постановление от 7 февраля 2022 года № 125 вступает в силу 18 февраля.

Согласно документу, требование о неисполненных обязательствах не распространяется на неиспользованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств, предоставленных на реализацию проектов в нескольких сферах. Это культура, искусство, творческая индустрия, финансовая помощь организациям, которые лечат детей с тяжелыми заболеваниями. Также постановление касается средств, перечисленных некоммерческим организациям, производящим государственный контент, формирующий гражданскую идентичность и духовно-нравственные ценности среди молодежи, и компаниям, создающим социальную рекламу.

Законы, вступающие в силу с 18 февраля


Остатки средств можно использовать на цели, ранее установленные условиями предоставления финансовой помощи. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.



#власть #деньги


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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