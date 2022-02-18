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Как белое мясо влияет на энергетику и биополе человека

Как белое мясо влияет на энергетику и биополе человека

Еда определяет человека, его настроение и удачу. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, каково влияние белого мяса на наше тело и душу, чакры и успехи в разных сферах жизни.


Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru уже рассказывали о том, как влияет на энергетику человека красное мясо. Можно подумать, что никакой разницы между двумя этими продуктами нет, но, оказывается, она есть и довольно существенная.

Снижение физической активности

Белое мясо, съедаемое в больших количествах, снижает активность человека. Все дело в том, что оно ухудшает работу нижних чакр, которые как раз отвечают за физические силы и выносливость. Если вы занимаетесь спортом либо ваша работа предполагает наличие большой физической активности, вам лучше есть поменьше белого мяса.

Влияние на мужчин и женщин

Если красное мясо больше вредит женщинам, то белое более опасно для мужчин. Оно делает их более мягкими эмоционально. В некоторой степени это может быть даже полезным для тех, кто очень агрессивен.


Мужчины, которые едят много белого мяса, реже принимают правильные решения и чаще прогибаются под влияние окружающих. Они теряют уверенность и силу воли. С представительницами прекрасного пола тоже это происходит, но в гораздо более слабой степени.

Замкнутость

Белое мясо делает людей более скрытными. Если вы хотите общаться с близкими и чаще заводить полезные новые знакомства, употребление белого мяса лучше снизить до минимума — 100-150 грамм в день.

Человек, который злоупотребляет данным продуктом, становится нелюдимым, склонным к уединению. Также падает его привлекательность в глазах окружающих.

Повышение недоверия к людям

Есть еще один странный эффект от постоянного употребления в пищу большого количества белого мяса. Эксперты в области биоэнергетики заметили, что этот продукт делает нас менее доверчивыми. С одной стороны, осторожность в общении с людьми лишней никогда не бывает, но мясо может делать так, что у человека пропадает доверие к близким, причем на пустом месте.

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По материалам: dailyhoro.ru

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