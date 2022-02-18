Как организовать видеонаблюдение в автобус?

Роман Иванов

Видеонаблюдение в транспорте обретает огромную популярность, чтобы обеспечивать безопасность, особенно в автобусах. При установке видеонаблюдения в общественном транспорте повышается уровень обслуживания пассажиров, записи могут быть использованы при ДТП или при правонарушениях в салоне автобуса.

Монтаж видеонаблюдения

Важную роль играет качественный и грамотный монтаж камер. Процедура правильного монтажа состоит из следующих этапов:

подбор

диагностика

монтаж

тестирование, калибровка

повторное тестирование

Система состоит из камер, которые находятся в салоне и кабине автобуса и регистратора, на встроенный накопитель которого записывается информация. Обычно устанавливается по 3 камеры.

Оборудование можно дополнить модулем двусторонней связи водителя и пассажира, водителя и диспетчера, датчик дыма и т.д. При необходимости видеонаблюдение в салоне автобуса может быть дополнено регистратором со встроенным модулем (3G, 4G). В данном случае данные передаются из салона в онлайн-режиме.



Преимущества системы видеонаблюдения

Чтобы осуществлять контроль происходящего в салоне перевозчику необходимо установить систему мониторинга транспортных средств для пассажирского автобуса. Водитель будет иметь возможность отслеживать обстановку и оперативно среагировать при необходимости. Еще камеры позволяют осуществлять контроль за пассажиропотоком и за водителем (качество вождения, общение с пассажирами, соблюдение ПДД и т.д.). Одним из немаловажных преимуществ является минимизация краж и пресечение любых противоправных деяний.

Недостаточно просто купить камеру видеонаблюдения в автобус, а необходимо еще установить по определенным требованиям. Например, установить скрытно, чтобы избежать кражи, камеры должны быть влагозащитными, закреплены правильно. Необходимо производить установку профессионалами со специальным оборудованием.

Где купить качественную систему видеонаблюдения?

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