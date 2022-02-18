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Как организовать видеонаблюдение в автобус?

Видеонаблюдение в транспорте обретает огромную популярность, чтобы обеспечивать безопасность, особенно в автобусах. При установке видеонаблюдения в общественном транспорте повышается уровень обслуживания пассажиров, записи могут быть использованы при ДТП или при правонарушениях в салоне автобуса.

Монтаж видеонаблюдения

Важную роль играет качественный и грамотный монтаж камер. Процедура правильного монтажа состоит из следующих этапов:

  • подбор
  • диагностика
  • монтаж
  • тестирование, калибровка
  • повторное тестирование

Система состоит из камер, которые находятся в салоне и кабине автобуса и регистратора, на встроенный накопитель которого записывается информация. Обычно устанавливается по 3 камеры.

Оборудование можно дополнить модулем двусторонней связи водителя и пассажира, водителя и диспетчера, датчик дыма и т.д. При необходимости видеонаблюдение в салоне автобуса может быть дополнено регистратором со встроенным модулем (3G, 4G). В данном случае данные передаются из салона в онлайн-режиме.


Преимущества системы видеонаблюдения

Чтобы осуществлять контроль происходящего в салоне перевозчику необходимо установить систему мониторинга транспортных средств для пассажирского автобуса. Водитель будет иметь возможность отслеживать обстановку и оперативно среагировать при необходимости. Еще камеры позволяют осуществлять контроль за пассажиропотоком и за водителем (качество вождения, общение с пассажирами, соблюдение ПДД и т.д.). Одним из немаловажных преимуществ является минимизация краж и пресечение любых противоправных деяний.

Недостаточно просто купить камеру видеонаблюдения в автобус, а необходимо еще установить по определенным требованиям. Например, установить скрытно, чтобы избежать кражи, камеры должны быть влагозащитными, закреплены правильно. Необходимо производить установку профессионалами со специальным оборудованием.

Где купить качественную систему видеонаблюдения?

Качественные системы видеонаблюдения на транспорте купить легко и быстро на сайте компании «КАРКАМ Электроникс». Магазины расположены по всей стране. Количество сертификатов и наград свидетельствует о качественном сервисе, продукции и популярности. Индивидуальный подход к каждому клиенту, широкий ассортимент продукции, выгодные цены и еще много преимуществ при заказе продукции.


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