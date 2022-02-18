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Камила Валиева не выступит на показательных выступлениях фигуристов на Олимпиаде

Камила Валиева не выступит на показательных выступлениях фигуристов на Олимпиаде
Фигуристка Камила Валиева не получила приглашения на показательные выступления в день закрытия Олимпиады. Российская фигуристка Камила Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине. На лед выйдут олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряная призерка Александра Трусова, а также японка Каори Сакамото. Кроме того, организаторы позвали кореянку Ю Ен, американку Алису Лю и бельгийку Луну Хендрикс. Камилы Валиевой в списке не оказалось. Показательные выступления фигуристов на Олимпиаде состоятся в заключительный день соревнований — в воскресенье, 20 февраля.
Камила Валиева Камила Валиева заняла четвертое место в Олимпийских играх в Пекине, хотя ей пророчили «золото». Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что Валиеву психологически сломали. «Тем, кто это делал с ней, это еще аукнется», — сказал он. Напомни, Валиева вышла на лед самой последней – таковы правила соревнований, ведь она лидировала после короткой программы, в которой набрала 82,16 баллов. И безумный прессинг, спровоцированный допинг-скандалом, судя по всему спортсменке помешал: 15-летняя фигуристка не смогла показать хороший прокат и два раза упала в произвольной программе, набрав всего 141,93 балла, таким образом она заняла лишь четвертое место. В итоге Анна Щербакова, откатавшая идеальную программу, завоевала золотую медаль Олимпиады, а Александра Трусова стала второй.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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