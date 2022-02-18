Кармические задачи Овнов и пути их решения

Вадим Карасев

У каждого из нас своя судьба и свои кармические задачи, которые переходят от предыдущей жизни к следующей. Эксперты в области астрологи и биоэнергетики рассказали, какие задачи могут стоять перед людьми, рожденными под Знаком Овна.

Ранее мы рассказывали о том, как можно узнать о своих кармических задачах при помощи нумерологии. Результаты расчетов могут дополнять то, о чем говорят астрологи. Эти две науки не противоречат, а успешно дополняют друг друга.

Решение проблем

Овны женского и мужского пола часто имеют задачу в преодолении различных трудностей. Недаром звезды наделили этих людей силой воли, оптимизмом и мощной аурой. Чаще всего под Знаком Овна рождаются те души, которым нужно набраться опыта в каком-то из жизненных направлений и стать мудрее для достижения поставленных перед ними высших целей.

Только стойкость их характера помогает им не пасть духом. Овны понимают, что источник силы находится в их сердце, поэтому они счастливы и играючи справляются с проблемами, причем не всегда только своими.

Вдохновение других людей

Овны — очень яркие люди, которые производят на окружающих неизгладимое впечатление. Многим очень хочется быть на них похожими. Вселенная знает о том, что Овны способны стать наставниками для кого-то из окружения.

Астрологи считают, что одна из главных кармических задач, которые стоят почти перед всеми Овнами — это наставление на верный путь других людей. Делать для этого особо ничего не нужно. Достаточно лишь оставаться собой и не отталкивать от себя тех, кому нужна моральная помощь. Это могут быть друзья, дети, коллеги или просто случайные люди.

Познание мира

Овны — типичные путешественники. Они обожают природу и все, что с ней связано. Им чужды страхи, когда речь идет об изучении новых мест, людей, уголков мира. Перед ними стоит довольно необычная кармическая задача — они должны изучить мир вдоль и поперек, чтобы сделать какие-то открытия.

По этой причине среди Овнов очень много путешественников-первооткрывателей, в честь которых названы острова, реки, озера, горы и так далее. Человечеству нужны смелые люди, которые будут вести за собой всех остальных. Овны подходят на эту роль лучше всего, потому что они бесстрашны и уверены в своих силах в любой день, при любом раскладе.