Лариса Гузеева пожаловалась на выпадение волос после коронавируса

62-летняя актриса и ведущая Лариса Гузеева рассказала, как готовится к съемкам шоу. Лариса Андреевна уже 13 лет ведет ток-шоу «Давай поженимся!». Артистка сделала паузу в работе на время своей болезни осенью прошлого года. Гузеева заразилась коронавирусом на съемках фильма в Крыму, ее доставили в столичную больницу. Вскоре после выписки телеведущая снова появилась в студии передачи. Кинодива поздоровалась с поклонниками и отметила, что давно не выходила на связь вместе с помощниками. Гузеевой показалось странным, что ее стилист не хочет «светиться» в ее инстаграме. Звезда спросила Александра об этом. «Люди деньги платят большие, уговаривают меня, чтобы я отметила. Боишься, что ли? Моих подписчиц боишься? Что тебе расскажут, какой ты хрен плохой, и что они должны меня гримировать, а не ты?» — улыбнулась Лариса Андреевна.Лариса Гузеева Александр что-то попытался ответить звезде Первого канала, но она продолжила брать его «на слабо». «Ты трусишь, что ли? Это я тебя боюсь, Саша!» — пошутила Гузеева, вызвав улыбку у ассистента. Теледива указала на мастерство гримера, сделав при этом откровенное признание. «Послушайте, вот он из ничего всё равно делает что-то более-менее приличное. Саша, может, я тебя отмечу?» — спросила артистка. Александр недовольно возразил, что не «из ничего», а «из волос». Но жена ресторатора Игоря Бухарова пояснила, что коронавирус, который она так тяжело перенесла, не прошел бесследно. Последствия инфекции отразились на красоте народной любимицы. «Саш, откуда волосы-то уже? Они с ковидом все повылезали, блин», — добавила Гузеева. Ее помощник так и не согласился на отметку в сторис.