Ляйсан Утяшева призналась, что обманула Павла Волю при знакомстве

Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, как муж сделал ей предложение. Резидент Сomedy Сlub рассказал о знакомстве с будущей женой. Оказалось, что он не знал, как правильно проявить внимание. «Я максимально тупой ловелас. Я пошел на бар и начал активно зыркать в ту сторону. Ляся периодически поворачивалась и смотрела. Я до конца передачи просмотрел на нее. Я подошел и попросил телефон... Мы долго встречались и дружили», — рассказал комик в YouTube-шоу «А поговорить?». Избранница Павла Воли напомнила, что фигурист Алексей Ягудин пригласил ее на передачу, где выступал Воля. Молодой человек приглянулся гостье. Она сразу обратила внимание на особенности его телосложения. «Там вот этот вот худой, красивый... Я смотрела на его запястья, а у меня фетиш на тонкие запястья! Я очень долго ломалась и дала телефон подруги. Ну идиотка вообще! Он позвонил, на свидание я пошла с подругой», — отметила Ляйсан.Ляйсан Утяшева с мужем Ведущая Ирина Шихман задала Утяшевой прямой вопрос: «Секс до свадьбы важен?» Гимнастка растерялась и рассмеялась, после чего сделала признание. «Я за любовь! Я так скажу: поморозить мужчину надо! Не так, чтобы это было быстро. Это должно быть интересно. Заигрываться в то, что и годами, будет неинтересно. А вот страсть, это вот всё надо! Полгодика, восемь месяцев, чтобы с с ума посходить», — эмоционально заметила Ляйсан. «Павла Алексеевича ты полгодика морозила?» — поинтересовалась Шихман. «Павла Алексеевича... Четыре года не хочешь?! Нет, оно так само случилось. Мы дружили, и даже когда приглашал переночевать, был корректен и галантен. Говорил: «Я знаю твои нравы!» А сам – на диванчике», — пояснила Утяшева. Спортсменка рассказала, как получила предложение руки и сердца. «Паша встал на колени – я чистила картошку! Красный такой, смущался мальчишка. Сказал: «Давай поженимся!» И всё!» — подчеркнула она.