Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ляйсан Утяшева призналась, что обманула Павла Волю при знакомстве

Ляйсан Утяшева призналась, что обманула Павла Волю при знакомстве
Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, как муж сделал ей предложение. Резидент Сomedy Сlub рассказал о знакомстве с будущей женой. Оказалось, что он не знал, как правильно проявить внимание. «Я максимально тупой ловелас. Я пошел на бар и начал активно зыркать в ту сторону. Ляся периодически поворачивалась и смотрела. Я до конца передачи просмотрел на нее. Я подошел и попросил телефон... Мы долго встречались и дружили», — рассказал комик в YouTube-шоу «А поговорить?». Избранница Павла Воли напомнила, что фигурист Алексей Ягудин пригласил ее на передачу, где выступал Воля. Молодой человек приглянулся гостье. Она сразу обратила внимание на особенности его телосложения. «Там вот этот вот худой, красивый... Я смотрела на его запястья, а у меня фетиш на тонкие запястья! Я очень долго ломалась и дала телефон подруги. Ну идиотка вообще! Он позвонил, на свидание я пошла с подругой», — отметила Ляйсан.
Ляйсан Утяшева с мужем Ведущая Ирина Шихман задала Утяшевой прямой вопрос: «Секс до свадьбы важен?» Гимнастка растерялась и рассмеялась, после чего сделала признание. «Я за любовь! Я так скажу: поморозить мужчину надо! Не так, чтобы это было быстро. Это должно быть интересно. Заигрываться в то, что и годами, будет неинтересно. А вот страсть, это вот всё надо! Полгодика, восемь месяцев, чтобы с с ума посходить», — эмоционально заметила Ляйсан.  «Павла Алексеевича ты полгодика морозила?» — поинтересовалась Шихман. «Павла Алексеевича... Четыре года не хочешь?! Нет, оно так само случилось. Мы дружили, и даже когда приглашал переночевать, был корректен и галантен. Говорил: «Я знаю твои нравы!» А сам – на диванчике», — пояснила Утяшева. Спортсменка рассказала, как получила предложение руки и сердца. «Паша встал на колени – я чистила картошку! Красный такой, смущался мальчишка. Сказал: «Давай поженимся!» И всё!» — подчеркнула она.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Кармические задачи Овнов и пути их решения
Кармические задачи Овнов и пути их решения
Анастасия Волочкова получила шикарный подарок от миллионера
Анастасия Волочкова получила шикарный подарок от миллионера
Ляйсан Утяшева призналась, что обманула Павла Волю при знакомстве
Ляйсан Утяшева призналась, что обманула Павла Волю при знакомстве
Стас Пьеха показал редкий снимок с мамой - именинницей
Стас Пьеха показал редкий снимок с мамой - именинницей
Камила Валиева не выступит на показательных выступлениях фигуристов на Олимпиаде
Камила Валиева не выступит на показательных выступлениях фигуристов
Cyberpunk 2077 доступен на Xbox со скидкой в 50%
Cyberpunk 2077 доступен на Xbox со скидкой в 50%
Разработчики Hypercharge: Unboxed хотят видеть свою игру в Game Pass
Разработчики Hypercharge: Unboxed хотят видеть свою игру в Game Pass
Как белое мясо влияет на энергетику и биополе человека
Как белое мясо влияет на энергетику и биополе человека
Bethesda рассказала о вселенной Starfield и показала работу художника над артом
Bethesda рассказала о вселенной Starfield и показала работу художника
Century: Age of Ashes выходит 2 марта, только на Xbox Series X | S среди консолей
Century: Age of Ashes выходит 2 марта, только на Xbox Series X | S
Александр Домогаров окончательно покидает театр, в котором проработал 30 лет
Александр Домогаров окончательно покидает театр, в котором проработал
Алина Кабаева считает, что Валиеву просто уничтожили, чтобы отнять золото
Алина Кабаева считает, что Валиеву просто уничтожили, чтобы отнять

Топ на сегодня

Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Весов
Имя по Знаку Зодиака: лучшие имена для Весов
Саша Савельева призналась, что получила травму
Саша Савельева призналась, что получила травму
Лиза Арзамасова показала, как встретила Авербуха, вернувшегося с Олимпиады
Лиза Арзамасова показала, как встретила Авербуха, вернувшегося с
Моргенштерн рассказал, как сейчас зарабатывает
Моргенштерн рассказал, как сейчас зарабатывает
Подводные камни разработки сайта под ключ
Подводные камни разработки сайта под ключ

Еще по теме

Ляйсан Утяшева рассказала о своих скромных заработках
Жене Павла Воли удалось затмить Аллу Пугачеву
Ляйсан Утяшева показала уютную обстановку своего дома
Жена Павла Воли Ляйсан Утяшева поделилась секретами воспитания детей