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Максим Аверин лечится от неизлечимой болезни

Максим Аверин лечится от неизлечимой болезни
Специалист высказался о здоровье актера Максима Аверина. Артист страдает от неизлечимой болезни, о которой много лет боялся рассказать даже близким друзьям. Еще в детстве ему диагностировали экзему — хроническое воспаление кожи. При современном уровне медицины этот недуг не представляет серьезной опасности. Однако есть один момент, за которым Аверину надо следить очень внимательно, чтобы не оказаться на больничной койке. Врач реаниматолог Татьяна Шарковская предупредила о том, что при экземе очень важна гигиена и уход. Ведь если в мокнущую рану попадет инфекция и пациент не заметит начавшееся воспаление, то появится риск развития сепсиса.
Максим Аверин «Могут быть неприятные осложнения, если экзема мокнущая, в рану попадает инфекция и вовремя не обратить на нее внимания, вовремя не начать лечение, при стечении обстоятельств может развиться сепсис. Тогда может быть гибель от сепсиса, но сегодня медицина находится на том уровне, когда сепсис благополучно излечивается», — рассказала Шарковская «Пятому каналу». Звезда сериалов «Глухарь» и «Склифасовский» не любит говорить с журналистами на тему своего здоровья, но как-то признался, что научился справляться со своим неизлечимым недугом. «Теперь эта экзема только иногда, когда я особенно сильно понервничаю, может появиться на ногах, но я уже знаю, как с ней бороться», — говорит актер.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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