Мизулина просит Генпрокуратуру заблокировать "экстремистскую рекламу" на YouTube

Вадим Карасев

Лига безопасного интернета просит Генеральную прокуратуру РФ пресечь распространение на YouTube инструкции по изготовлению "коктейля Молотова", сообщила глава организации, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

"Волонтеры Лиги безопасного интернета обратили внимание на то, что в последние дни на видеохостинге YouTube распространяется таргетированная реклама видеороликов в YouTube и YouTube shorts, содержащих экстремистскую информацию о способах изготовления так называемых "коктейлей Молотова". Очевидно, что рекламирование подобного контента недопустимо", - сказала Мизулина.

Она подчеркнула, что в Генпрокуратуру направлено обращение с просьбой принять необходимые меры.

Рекламные ролики могут посмотреть граждане жители Тамбовской, Белгородской и Воронежской областей.