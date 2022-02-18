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Ольгу Орлову унизил бывший любовник Бородиной

Ольгу Орлову унизил бывший любовник Бородиной
Певица и ведущая Ольга Орлова попала в скандальный замес. Вокруг скандальных разборок Ольги Бузовой и Ксении Бородиной продолжают бушевать страсти. В конфликт телеведущих уже вмешались их друзья и знакомые, решившие поддержать ту или иную сторону. Так, накануне Ольга Орлова выступила в защиту коллеги по «Дому-2» и близкой подруги, оскорбив по ходу дела ее бывшего возлюбленного Михаила Терехина. Экс-избранника Бородиной задело, что его назвали «недоюристом», и в ответ он решился разоблачить Орлову. Он заявил, что певице стоило бы вести себя скромнее, ведь она не может похвастаться какими-то весомыми достижениями в карьере, а своему участию в реалити-шоу обязана исключительно бывшему мужу, пристроившему ее в хорошее место.
Ольга Орлова «С каких пор о том, кто доюрист, а кто нет, рассуждают деятели, которые за всю свою жизнь научились только открывать рот под «фанеру» и говорить тем же ртом под ухо редакторское? Как же смешно, что давно позабытую всеми неплохую певицу, которая уже в возрасте, из жалости бывший муж назначил ведущей «ДОМа-2»… исключительно за ее талант. Ну, вы серьезно?»,  — возмутился Терехин. Юрист, говоря о бывшем муже Орловой, судя по всему, имел в виду бизнесмена Александра Карманова. Певица начала с ним встречаться в 2000 году, а потом забеременела и покинула группу «Блестящие». Однако создать крепкую семью у пары не вышло, и вскоре после появления на свет их сына Артема они расстались. Причиной развода стала бывшая избранница Карманова – певица Наталья Лагода. Она так переживала из-за предательства Александра, что попыталась покончить жизнь самоубийством. Бизнесмен терзался чувством вины, поэтому старался помочь артистке вылечиться, но Орлова стала ревновать, что положило конец их браку.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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