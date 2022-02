People Talk запустил спецпроект в поддержку российских олимпийцев

Вадим Карасев

Кампанию #wewillROCyou поддержал портал People Talk, создав интерактивную карту – с олимпийскими дисциплинами и самыми яркими российскими спортсменами.

Спецпроект представляет собой страницу с анимированной виртуальной картой Зимней Олимпиады. На ней нарисованы условные изображения разных дисциплин: лыжная трасса с лыжником, сноубордист, делающий трюк, трамплин, каток с фигуристкой, которая делает тулуп. На карте 9 "остановок", олицетворяющих 15 зимних дисциплин.

Добавим, что наших спортсменов повсеместно поддерживают россияне. Например, в одном из московских бизнес-центров появилась новая спортивная звезда. Женщина, убираясь ночью в офисе, услышала музыку We will Rock you и изобразила игру в керлинг. Видео в сеть "слили" охранники. Возможно, спортивная карьера женщине не светит, но звездой интернета она точно стала.

российские спортсмены Олимпиада в Пекине wewilROCyou