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People Talk запустил спецпроект в поддержку российских олимпийцев

People Talk запустил спецпроект в поддержку российских олимпийцев

Кампанию #wewillROCyou поддержал портал People Talk, создав интерактивную карту – с олимпийскими дисциплинами и самыми яркими российскими спортсменами.

Спецпроект представляет собой страницу с анимированной виртуальной картой Зимней Олимпиады. На ней нарисованы условные изображения разных дисциплин: лыжная трасса с лыжником, сноубордист, делающий трюк, трамплин, каток с фигуристкой, которая делает тулуп. На карте 9 "остановок", олицетворяющих 15 зимних дисциплин.


Добавим, что наших спортсменов повсеместно поддерживают россияне. Например, в одном из московских бизнес-центров появилась новая спортивная звезда. Женщина, убираясь ночью в офисе, услышала музыку We will Rock you и изобразила игру в керлинг. Видео в сеть "слили" охранники. Возможно, спортивная карьера женщине не светит, но звездой интернета она точно стала.

российские спортсмены Олимпиада в Пекине wewilROCyou
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По материалам: uposters.ru

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