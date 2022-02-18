Продолжается прием заявок на конкурс памяти Василия Ланового "Пробуждая сердца"

Вадим Карасев

До 13 марта принимаются заявки на организованный Бессмертным полком России конкурс памяти народного артиста СССР Василия Ланового "Пробуждая сердца".

Определены члены экспертной комиссии конкурса. На региональном уровне работы будут проверять руководители региональных отделений Бессмертного полка России, деятели культуры и искусства, общественных организаций и объединений.

Федеральное жюри конкурса возглавила вдова Василия Ланового - народная артистка РФ Ирина Купченко. Также в состав жюри вошли народные артисты РФ Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Евгений Князев и другие представители творческой интеллигенции страны.

"Василий Лановой потрясающе читал стихи. Так может только настоящий артист. Он всегда радовался чужому таланту, потому что сам был безмерно одарен. И если благодаря конкурсу "Пробуждая сердца" мы откроем несколько талантливых ребят - это будет лучшее, что можно сделать в память о Василии Лановом", - уверен Владимир Машков.

Напомним, что в конкурсе два направления. Первое – это художественное прочтение отрывков из произведений А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.Т. Твардовского и любых других стихов по теме Великой Отечественной войны. Также есть три номинации, где участники могут поделиться своими размышлениями о любимых произведениях в форме эссе или стихами собственного сочинения о Василии Лановом. Учитывая, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, с ним также связана отдельная номинация, в которую ожидаются авторские стихи.

Подробности об участии в конкурсе "Пробуждая сердца" - на сайте организаторов.

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