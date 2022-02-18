Путин и Лукашенко примут участие в военных учениях 19 февраля

15:04 Автор: Варвара Комарова

Источник: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин намерен в субботу, 19 февраля, принять участие в мероприятиях по военному сотрудничеству вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с Лукашенко, которая проходит в Москве, сообщается на сайте Кремля.

«Ну и конечно, поговорим о региональной ситуации, оценим, как идет военное сотрудничество — сейчас активная фаза военных учений. Завтра вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий в этом комплексе военного сотрудничества», — сказал Путин.

В свою очередь Лукашенко подтвердил, что примет участие в учениях. «Поучаствуем, да, в этих мероприятиях. Это тоже наша жизнь, людей наших, белорусов и россиян», — сказал белорусский лидер.

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Александр Лукашенко прибыл в Москву 18 февраля. Ранее сообщалось, что главы государств обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества и актуальные проблемы европейской безопасности. В понедельник, 14 февраля, Лукашенко анонсировал предстоящие переговоры с российским коллегой, заявив, что в ходе беседы в том числе планируется решить, «когда, в какие сроки, по какому графику» выводить Вооруженные силы РФ из Белоруссии по завершению учений «Союзная решимость — 2022».

Предыдущая очная встреча президентов России и Белоруссии состоялась 29 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге.

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