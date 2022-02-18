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Разработчики Hypercharge: Unboxed хотят видеть свою игру в Game Pass

Разработчики Hypercharge: Unboxed хотят видеть свою игру в Game Pass


Подписка Game Pass интересна не только игрокам, но и разработчикам. Microsoft и партнеры нигде не разглашают информацию о том, какие именно суммы корпорация платит создателям игр, чтобы их проекты оказались в подписке Game Pass, но из интервью разных разработчиков уже можно было сложить впечатление, что суммы эти весьма существенные для них.

Создатели проекта Hypercharge: Unboxed хотели бы добавить свою игру в Game Pass. Еще в прошлом году они делали опрос в своем Twitter о том, хотели бы игроки видеть их проект в подписке. Сегодня же разработчики Hypercharge: Unboxed запустили новый опрос, который касается желания игроков видеть проект на приставках Xbox. Тем самым, как отмечают сами разработчики, они хотят показать подразделению Xbox, что экшен с пластиковыми фигурками — это круто.


Пост разработчиков Hypercharge: Unboxed стал довольно популярным, и в комментариях они активно отвечают на вопросы игроков. Один из игроков написал, что проект нужно поместить в Game Pass «как можно скорее», а разработчики на это ответили, что «хотели бы это сделать».

Обратим внимание, что пока игра Hypercharge: Unboxed даже не вышла на Xbox, и у нее нет даты релиза на консолях. Тем не менее, ранее создатели проекта говорили, что намерены запустить игру на приставках.


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По материалам: newxboxone

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