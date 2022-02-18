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Роза Сябитова рассказала, как относится к Ларисе Гузеевой

Роза Сябитова рассказала, как относится к Ларисе Гузеевой
Ведущая Роза Сябитова высказалась о своей коллеге. Фанатов передачи «Давай поженимся» на Первом канале давно интересует, как вне камер общаются Роза Сябитова и Лариса Гузеева. Не секрет, что на съемках они часто вступают в словесные перепалки. Но одно дело, как они ведут себя на работе, и совсем другое — за периметром студии. Как выяснилось, Гузеева с первых дней работы в проекте предупредила, что не собирается заводить со своими коллегами дружеские отношения. Поэтому она держит дистанцию в общении с соведущими. Роза призналась, что крайне редко звонит Ларисе и не сделала этого даже тогда, когда та находилась в тяжелом состоянии в больнице с ковидом. В сентябре жизнь актрисы оказалась под угрозой из-за развившихся осложнений на фоне инфекции. Была опасность, что болезнь будет развиваться по самому плохому сценарию, но всё, к счастью, обошлось.
Роза Сябитова Впрочем, по словам Сябитовой, это не отменяет того факта, что она уважает Гузееву и считает её своей наставницей. «Она не любит, когда я так говорю, но она — мой учитель, мой сенсей!», — сказала Сябитова. Сваха подчеркнула, что относится к Гузеевой, как к близкому родственнику: она, может, и критикует её иногда, но всегда готова «глотку порвать» любому её обидчику. «Она — моя родственница. Я могу ее критиковать, и она мне это разрешает. А вы — не можете. За нее глотку порву», — сказала Сябитова в YouTube-шоу «Алена, блин!» Напомним, что в том же интервью Сябитова резко высказалась в адрес Анастасии Волочковой. Она посмеялась над балериной, которая в 46 лет продолжает везде демонстрировать шпагат.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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