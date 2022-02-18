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Сейчас можно бесплатно забрать Zombie Army 4: Season Pass One, обычно он стоит $34,99

Сейчас можно бесплатно забрать Zombie Army 4: Season Pass One, обычно он стоит $34,99


В Microsoft Store для приставок Xbox One и Xbox Series X | S прямо сейчас можно забрать бесплатно первый сезонный абонемент для игры Zombie Army 4. Это можно сделать из Microsoft Store — абонемент предлагается бесплатно, тогда как обычно он стоит $34,99.

Zombie Army 4: Season Pass One

Новые леденящие кровь задания для кампании на 1–4 игроков.
Перейти в Microsoft Store

Отметим, что в сезонный абонемент для Zombie Army 4 входит множество контента:



3 дополнительных уровня



4 набора персонажей



9 наборов оружия



5 наборов обликов оружия



4 набора костюмов для персонажей

Напомним, что сама игра Zombie Army 4 доступна в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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