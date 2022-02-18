Сейчас можно бесплатно забрать Zombie Army 4: Season Pass One, обычно он стоит $34,99





В Microsoft Store для приставок Xbox One и Xbox Series X | S прямо сейчас можно забрать бесплатно первый сезонный абонемент для игры Zombie Army 4. Это можно сделать из Microsoft Store — абонемент предлагается бесплатно, тогда как обычно он стоит $34,99.

Zombie Army 4: Season Pass One

Новые леденящие кровь задания для кампании на 1–4 игроков.

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Отметим, что в сезонный абонемент для Zombie Army 4 входит множество контента:

3 дополнительных уровня4 набора персонажей9 наборов оружия5 наборов обликов оружия4 набора костюмов для персонажей

Напомним, что сама игра Zombie Army 4 доступна в Game Pass.