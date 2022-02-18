Сейчас можно бесплатно забрать Zombie Army 4: Season Pass One, обычно он стоит $34,99
Сегодня, 00:05
В Microsoft Store для приставок Xbox One и Xbox Series X | S прямо сейчас можно забрать бесплатно первый сезонный абонемент для игры Zombie Army 4. Это можно сделать из Microsoft Store — абонемент предлагается бесплатно, тогда как обычно он стоит $34,99.
Zombie Army 4: Season Pass One
Новые леденящие кровь задания для кампании на 1–4 игроков.
Перейти в Microsoft Store
Отметим, что в сезонный абонемент для Zombie Army 4 входит множество контента:
3 дополнительных уровня
4 набора персонажей
9 наборов оружия
5 наборов обликов оружия
4 набора костюмов для персонажей
Напомним, что сама игра Zombie Army 4 доступна в Game Pass.
По материалам: newxboxone