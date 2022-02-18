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Событие недели. Ксения Собчак, Оксана Лаврентьева, Ирина Зарькова на пятилетии ресторана Chef's Table

Событие недели. Ксения Собчак, Оксана Лаврентьева, Ирина Зарькова на пятилетии ресторана Chef's Table

В новой рубрике "Событие недели" Spletnik рассказывает о самых интересных светских и культурных событиях. На этой неделе смотрим, как светские гурманы отметили пятилетие гастрономического проекта Бориса Зарькова Chef's Table.


Оксана Лаврентьева и Александр Цыпкин
Константин Богомолов и Ксения Собчак

Где и когда

Гуляли 15 февраля, конечно, в самом ресторане-театре (как его величают сами создатели) на Смоленской площади.


Владимир Мухин и Борис Зарьков

Кто пришел

Ксения Собчак и Константин Богомолов, Филипп Киркоров, Вячеслав Муругов и Евгения Маркова, Андрей Бурковский с женой Ольгой, и даже Оксана Лаврентьева выбралась из аскезы по такому случаю.


Ани Лорак и Филипп Киркоров
Борис Зарьков, Вячеслав Муругов и Евгения Маркова
Ирина Зарькова, Андрей Бурковский с женой Ольгой

Как это было

Поскольку сам ресторан весьма камерный, то и список приглашенных вобрал в себя самую отфильтрованную светскую публику. Кормил собравшихся в этот вечер шеф-повар Владимир Мухин. К первому юбилею ресторана он подготовил дегустационный сет "Из ничего", состоящий из самых знаковых блюд, придуманных им за время работы проекта. Среди "ничего" были капустный пирог с тремя видам икры, фуа-гра с каштановым медом, хурма с козьим сыром, краб с миндалем и многое другое. Изобилие посвящалось осознанному питанию. Евгения Маркова в сторис спешила восхититься даже корочкой бородинского хлеба.



Бонусом каждому приглашенному индивидуально приготовили блюдо, которое больше всего запомнилось из детства. Филипп Киркоров попросил вареников с картошкой, Ксения Собчак — цыпленка табака, а Оксана Лаврентьева вспомнила грибной суп, который однажды попробовала в привокзальном ресторане.


Ариан Романовский и Ирина Зарькова
Константин Ремчуков и Ирина Зарькова
Мария Богданович и Ирина Зарькова
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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