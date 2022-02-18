Старшим продюсером нового Fable стала Эми Лоак — она раньше работала над Fable Legends





Fable — легендарная игровая франшиза, которая была создана Lionhead Studios. В 2006 году команда Lionhead Studios стала частью Microsoft, а в 2016 году ее закрыли, после неудачной попытки выпустить многопользовательскую игру Fable Legends.

Сейчас разрабатывается новая часть Fable усилиями Playground Games. Когда выйдет новая Fable — неизвестно, но, судя по последней информации о нанятых специалистах, игра находится еще на ранней стадии разработки.

Стало известно, что Эми Лоак, которая была бывшим продюсером Sumo Digital и помощником продюсера Lionhead Studios при разработке Fable Legends, подписала контракт с Playground Games. Она будет работать над новым Fable в должности старшего продюсера, о чем Эми сообщила в Twitter:

Я очень рад объявить, что в следующем месяце я присоединюсь к Playground Games в команде Fable в качестве старшего продюсера! Я так рада быть частью этой франшизы, которая так близка моему сердцу. Я надеюсь, что мы сможем заставить моих собратьев-львов [Lionhead Studios] гордиться собой.

Напомним, что новый Fable создается для Xbox Series X | S и PC. Сразу после релиза он будет в Game Pass.