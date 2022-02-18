Стас Пьеха показал редкий снимок с мамой - именинницей

41-летний певец Стас Пьеха поделился фото со звездной мамой – певицей Илоной Броневицой в честь ее дня рождения. Певица Илона Броневицкая сегодня отмечает день рождения. Артистке исполнился 61 год. Стас решил провести этот день с мамой. Пьеха поделился фото, на котором позирует вместе с именинницей. Илона нежно обнимает сына, положив голову ему на плечо. Мама с сыном сделали совместное селфи. Пьеха напомнил о радостном событии своим поклонникам. Артист отметил, что празднует день рождения мамы без спиртных напитков.Стас Пьеха и Илона Броневицкая «Сидим с Ма вот, безалкогольно празднуем ее днюшку! (Эхх..:)Будь здорова и радостна❤️», пожелал маме Пьеха. «Поздравляй от нас мамулю😘❤️», попросила Валерия. «Поздравляю от души!! Мама наверное не помнит, но когда -то очень давно она была ведущей одного праздника где то далеко от Москвы .. я там выступал на Корпоротивном концерте завода, где родилось электричество 😂🔥 и зажглась первая лампочка 💡 😂спроси, может вспомнит 😂», поинтересовался муж Анны Нетребко, Юсиф Эйвазов. Поклонники также адресовали Илоне приятные слова. «Мама не меняется! В прекрасной форме! С Днём Рождения!🎉🎁🎂», «Очень молодая и красивая мамочка. Здоровья!», «С днём рождения маму❤️ счастья и здоровья ей! Вы здесь будто брат с сестрой🔥😍», «Ма прекрасно выглядит! Так держать 💐👏!» — прокомментировали подписчики. Как известно, Стас Пьеха некоторое время находился в детском доме. Броневицкая много гастролировала, и не уделяла сыну должного внимания. Стас в 15-летнем возрасте приобрел алкогольную зависимость, с которой долго боролся. Потом он пристрастился к наркотикам и бросил их лишь после серьезных проблем со здоровьем, перенеся в 34 года инфаркт. В начале месяца Стас жаловался на проблемы со здоровьем. Он сокрушался, что из-за «ковидного болота» не может увидеться с 7-летним сыном Петей, который живет вместе с мамой Натальей Горчаковой под Санкт-Петербургом.